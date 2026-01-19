Diputada Ossandón (RN) por gabinete de Kast: Alta presencia de independientes puede "centralizar decisiones" y "dificultar" la política

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió al futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, de cara a su presentación este martes 20 de enero. En medio de los incendios que afectan a la zona sur del país, la diputada puso en duda que la información se haga pública según lo previsto.

“No sé si se pretende un impacto o algo así, porque además es una fecha autoimpuesta, no es que exista una legislación que te obligue a tener un gabinete nombrado. Uno tiene que ver si los ambientes están para eso y yo siento hoy día que la energía de Chile está concentrada en los incendios que están surgiendo en el sur”, señaló.

En específico, respecto a la emergencia forestal, señaló que la situación puede incluso cambiar asignaciones de presupuesto. “Porque aquí hay una tragedia que hay que enfrentar. Tienen que empezar una reconstrucción, una como la que le tocó al presidente (Sebastián) Piñera, que también fue muy importante. Y bueno, a trabajar, para eso uno entra a gobernar, no solo para hacer lo que uno proyecta en condiciones ideales, sino que vamos a tener que enfrentar este megaincendio. Ojalá este gobierno actual lo deje lo más encaminado posible”, declaró.

Gabinete de José Antonio Kast

La parlamentaria abordó la posible conformación del gabinete de Kast y, en primera instancia, estableció que esa es decisión del presidente electo. “Probablemente responde a alguna cosa que está predeterminada, muy bien pensada con sus asesores”, agregó.

Sobre la posibilidad de una alta presencia de figuras independientes en el gabinete, Ossandón planteó que es una estrategia con pros y contras. “Un pro es que pueden ser personas que sean muy capacitadas, pero en el fondo le van a reportar o van a obedecer al gobierno central, por decirlo así, sin agendas personales por ponerle un nombre”, sostuvo.

Lo anterior, a juicio de la diputada de RN, puede resultar en una toma de decisión “centralizada”, así como en una ejecución a partir de tales decisiones con el mismo carácter. “Eso se hace más fácil cuando tú tienes un grupo de personas que son independientes”, afirmó.

Como punto en contra, señaló: “Cuando tú tienes mucho independente y tienes pocas personas relacionadas con familia política se hace más difícil, primero que todo, que la gente no los conozca porque tienen menos grado de conocimiento. Por otro lado, se hacen más difíciles las bajadas en relación al camino conjunto que existe con los distintos poderes para hacer proyectos y llegar a buen puerto en el menor tiempo posible”.

“Recordemos que este gobierno se ha autodefinido como uno de emergencia, entonces probablemente van a haber muchas cosas que requerirán de cambios legislativos, porque no todo puede ser a través de decretos. Para eso se necesitan tramitaciones más rápidas, más expeditas y no es lo mismo que llegue un ministro que pertenece a una colectividad a otro que no”, complementó.

La legisladora insistió que cuando empiezan las “arenas políticas”, la experiencia es necesaria. “Las personas tienen que saber manejarse en áreas políticas. Cuando uno conversa con exministros, exautoridades que no habían tenido ninguna experiencia en el mundo político, te reconocen que lo más difícil fue adaptarse a eso, porque tiene su código, tiene su forma, tiene sus tiempos. Es política, esto es política”, argumentó.

“Ojalá, Dios quiera, no es a mí a quién van a escuchar, que tengamos este mix, tal vez, que sea entre esta independencia, estos personas que no vengan del mundo político, con la asesoría también de algunas otras carteras, donde sí tengan mucho que compartir, expresar, orientar, apoyar a aquellos que no tienen esa experiencia en el mundo político”, expresó.

Ossandón se refirió a los dichos del vicepresidente de Republicanos, el diputado José Carlos Meza, quien aseguró que no se puede “cuotear” un gobierno de emergencia. Al respecto, la diputada indicó que “el cuoteo es porcentaje por igualdad en cada uno de los partidos y eso no ha sido así, no es un tema de cuoteo. Entonces, no llevemos estas cosas a los extremos, perfectamente puede llegarse a esta mixtura de independientes y personas de partidos políticos”.

“Recordemos lo que le pasó al Presidente Boric con su primer gabinete que tenía mucha mística, recordemos, yo recuerdo que fue muy bonita la instalación, pero al poco tiempo tuvo que mirar hacia ese grupo que había criticado tanto, todo el mundo del Socialismo Democrático que vino a salvar cuando ellos estaban hundiendo”, cuestionó también la parlamentaria de oposición.

Agregó que lo anterior “fue una llamada a la experiencia, fue una llamada a las canas, fue una llamada a, ‘vengan, ayúdenme, ¿qué hacemos?’, no resultó esto de cara nueva, de un componente moral diferente, no resultó. Ahora, no quiere decir que lo que tenga planificado José Antonio Kast no vaya a resultar, nosotros solo estamos dando opiniones personales dada la experiencia que hemos tenido en el último tiempo, que es bastante larga, sobre esta materia”.