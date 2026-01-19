Entre apuestas técnicas, tensiones políticas y críticas: José Antonio Kast anuncia este martes su gabinete

Tras semanas de especulaciones, el presidente electo, José Antonio Kast, anunciará este martes 20 de enero a su gabinete de ministros, que lo acompañará desde el 11 de marzo. La composición del equipo ha generado ruido entre los partidos que respaldaron su postulación, por la alta presencia de independientes frente a representantes de las colectividades políticas.

La UDI, RN, republicanos, Evópoli y Demócratas tendrán representación, aunque algunos sectores de la derecha consideran que los equilibrios no reflejan el peso de cada colectividad. Esta situación motivó, según consignó Emol, que el Partido Nacional Libertario se restara del gobierno, tras recibir únicamente la cartera de Minería y dos subsecretarías.

Los nombres claves

Hasta ahora, Jorge Quiroz (IND) asumiría Hacienda, Martín Arrau (republicanos) Obras Públicas, Claudio Alvarado (UDI) Interior, José García Ruminot (RN) Segpres, Mara Sedini (IND) Segegob, María Jesús Wulf (republicanos) Desarrollo Social, Iván Poduje (IND) Vivienda y Francisco Pérez Mackenna Cancillería. Las carteras de Defensa y Seguridad aún no están definidas, tras la negativa del senador electo Rodolfo Carter. Entre los posibles candidatos a Seguridad figuran Germán Codina, Cristián Vial, Enrique Bassaletti, Alberto Soto y Andrés Jouannet.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, explicó que la alta presencia de independientes en el gabinete tiene ventajas y desventajas. Como pro, pueden ser personas capacitadas que responden directamente al gobierno central, facilitando la toma de decisiones y su ejecución. Como contra, su desconocimiento político y menor vínculo con partidos dificulta coordinar proyectos legislativos y acelerar tramitaciones, algo clave en un gobierno que se define como de emergencia.

Análisis de los expertos

En nuestro habitual panel de conversación, el cientista político Jorge Cordero destacó que “el primer gabinete enfrenta negativas públicas de personas invitadas, lo que refleja la complejidad del contexto político actual y un costo de oportunidad mayor para quienes asumirían cargos”.

En esa línea, agregó que la elección de Quiroz para Hacienda “es una apuesta positiva: tiene reconocimiento dentro del mundo económico, aptitudes técnicas y puede aportar estabilidad en un ministerio clave para las finanzas públicas”.

Cordero también valoró que la negativa de Carter a asumir un ministerio pueda ser vista como una señal positiva: “Haber comenzado el gobierno con un senador electo renunciando al ministerio hubiera sido una mala señal, especialmente considerando que la Araucanía ha sido clave en la campaña de Kast”.

Por su parte, el académico de la Universidad de Santiago, Marcelo Mella, cuestionó la narrativa del “gobierno de emergencia” y advirtió sobre riesgos políticos: “La verdadera emergencia es la dificultad para conformar el gabinete. La apuesta por Carter, que no asume, deja una sensación de descoordinación y puede generar malestar entre los electores de La Araucanía”.

Mella señaló que el principal desafío de Kast será equilibrar lo técnico y lo político: “Si el gabinete se inclina demasiado hacia los técnicos, los sectores ideológicos dentro de la derecha pueden sentirse frustrados. Por otro lado, un gabinete excesivamente partidario podría generar conflictos históricos entre conservadores y libertarios, afectando la gobernabilidad”.

Ambos expertos coinciden en que la formación del gabinete refleja una combinación de apuestas técnicas y riesgos políticos, y que la gestión exitosa dependerá de cómo Kast logre articular la coalición oficialista con los independientes y técnicos. Cordero subrayó que contar con figuras con experiencia parlamentaria, como José García Ruminot, puede facilitar la relación con el Congreso, mientras que Mella advirtió que las tensiones internas podrían marcar la agenda política de los próximos meses.