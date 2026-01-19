Fernando Estenssoro descarta quiebre del régimen venezolano: "Sigue negociando con Estados Unidos"

La arremetida de Estados Unidos en Venezuela ha generado un complejo escenario internacional, marcado por la tensión geopolítica, intereses económicos y estrategias políticas de ambos países. Para entender la dimensión de esta crisis, Radio Universidad de Chile conversó con Fernando Estenssoro, doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, quien advirtió que pese a la acción estadounidense, “indudablemente el que está negociando es el gobierno venezolano”.

El experto explicó que la acción estadounidense responde a intereses estratégicos y económicos, especialmente relacionados con el petróleo: “Lo que él (Donald Trump) busca son dos cosas: por una parte, volver a tener bajo su control a Venezuela, en la medida en que es el país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. En segundo lugar, quiere petróleo para poder ganar dinero, venderlo a precios más baratos”.

Estenssoro subrayó que, pese al “secuestro” de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano continúa en el poder y mantiene negociaciones con Estados Unidos. “El gobierno del Partido Socialista venezolano sigue en el gobierno, sigue en el poder, y es ese gobierno el que está negociando con Estados Unidos”, afirmó.

Para el académico, estas acciones evidencian un equilibrio estratégico, donde Washington intenta avanzar sus objetivos sin provocar un colapso del régimen.

Sobre la sostenibilidad de la acción estadounidense, Estenssoro señaló que está condicionada por la política interna. “Mucho tiempo no tiene. Las elecciones de medio término serán determinantes. Si los republicanos pierden la mayoría, la situación de Trump se complica, incluso con riesgo de un impeachment”, explicó.

En este sentido, señaló que muchas decisiones de la administración Trump buscan resultados políticos internos más que estabilidad en América Latina.

Respecto a la complejidad de la relación entre Washington y Latinoamérica, el académico destacó la complejidad del escenario regional: “Cada jugador está haciendo su movimiento, como en una partida de ajedrez. El gobierno venezolano, obviamente, busca no ceder el poder”.

Estenssoro agregó que la acción estadounidense también busca limitar la influencia de China, dado que el gigante asiático es uno de los principales compradores del petróleo venezolano. “Uno de los temas estratégicos de Estados Unidos es liquidar la relación que tiene China con la región. Esto parte fuerte con Obama, sigue con Trump, sigue con Biden”, aseguró.

En tanto, el doctor en Estudios Americano advirtió que la situación apenas comienza y que las decisiones adoptadas tendrán impactos a largo plazo. Y subrayó que las acciones de ambas potencias podrían modificar no sólo la política interna de Venezuela, sino también el panorama geopolítico regional y las relaciones internacionales en América Latina.