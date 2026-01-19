Ficha FIBE: para qué sirve, qué datos solicita y qué deben saber las personas damnificadas

En el marco de emergencias como los incendios forestales que afectan al sur del país, uno de los primeros procesos que activa el Estado es la aplicación de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Este instrumento es clave para dimensionar el impacto social de la catástrofe y orientar la entrega de ayudas a las personas y familias afectadas.

La FIBE no es un beneficio económico, sino un catastro oficial que permite al Estado identificar quiénes fueron damnificados, cuál es el nivel de daño sufrido y qué tipo de apoyo podría requerirse en etapas posteriores de la emergencia.

¿Para qué sirve la Ficha FIBE?

La FIBE tiene como objetivo principal levantar información social y habitacional de los hogares afectados por una emergencia. Con estos datos, las autoridades pueden:

Identificar a las personas y familias damnificadas.

Determinar el nivel de daño en viviendas y enseres.

Priorizar ayudas tempranas, bonos de recuperación y otras medidas de apoyo.

Planificar acciones de reconstrucción o soluciones habitacionales.

Sin este catastro, el Estado no cuenta con una base para asignar recursos, por lo que su correcta aplicación es fundamental.

¿Qué datos solicita la FIBE?

De acuerdo con información oficial, la Ficha FIBE recopila antecedentes básicos pero relevantes, entre ellos:

Identificación del grupo familiar: nombre, RUT y número de integrantes del hogar.

Dirección y localización de la vivienda afectada.

Tipo de vivienda y condición de tenencia (propia, arrendada, cedida, etc.).

Nivel de daño: vivienda destruida, con daño mayor, daño menor o sin daño.

Pérdida de enseres: muebles, electrodomésticos y otros bienes básicos.

Condiciones de habitabilidad tras la emergencia.

Esta información es levantada presencialmente en terreno por funcionarios municipales o por equipos del Estado debidamente acreditados.

Recomendaciones clave para las personas afectadas

Como dato útil, las autoridades recomiendan tener en cuenta los siguientes puntos:

La FIBE no se llena en línea ni por teléfono. Siempre es aplicada por personal autorizado.

Es importante verificar la identificación de quien realiza el catastro.

Entregar información veraz y completa, ya que los datos influyen directamente en futuras ayudas.

La aplicación de la ficha no implica pago inmediato ni garantiza automáticamente un bono.

Si una vivienda no fue catastrada, se debe contactar al municipio correspondiente.

Proceso de catastro

Sobre este punto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicó que las cifras asociadas a damnificados y viviendas afectadas cambian constantemente debido a la dinámica propia de las emergencias.

“Los albergados varían durante el día, porque muchos pasan la noche y la gente no se queda en los albergues permanentemente”, señaló. Muchas personas, indicó el ministro, regresan a sus viviendas cuando las evacuaciones son preventivas o se trasladan a casas de familiares y amigos cuando sus hogares resultan destruidos, lo que genera una alta rotación.

El ministro precisó además que el catastro de daños se realiza principalmente en las noches, y que no se trata de un proceso con actualización en tiempo real. “Los municipios van levantando el catastro y, una vez que termina la jornada, informan lo que han podido catastrar”, indicó.

En entrevista con CNN Chile, el delegado presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, afirmó que el inicio de aplicación de la Ficha FIBE iniciará este martes 20 de enero.