Gobernador de Ñuble pide unidad ante los incendios: "Dejemos de lado la diferencia partidista"

En el marco de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, se refirió a las acciones implementadas para enfrentar la emergencia que hasta al momento ha dejado un saldo de 19 fallecidos y más de mil 500 damnificados.

“La situación es crítica y va a ser crítica hoy y mañana”, afirmó, explicando que el objetivo inmediato es contener la expansión. “Lo que esperamos es que no crezcan los incendios… para poder salvaguardar la vida de las personas, que es nuestra primera preocupación”, precisó en entrevista con la Segunda Edición de Radioanálisis.

Por lo mismo, se ha reforzado la capacidad de combate. El gobernador detalló que “han llegado ya compañías de bomberos de otras regiones” y se ha sumado personal de Conaf y de la empresa privada. Estas acciones se coordinaron tras la solicitud hecha a las autoridades nacionales. “Ayer se lo dijimos al ministro Elizalde y también conversé con el Presidente Boric”, señaló.

A nivel regional, se sostuvo una reunión con los 21 alcaldes para unificar la respuesta bajo el Estado de Excepción Constitucional. Como medidas inmediatas, se dispuso de maquinaria regional y se activaron equipos para la ayuda social.

Crisóstomo delineó la estrategia en cuatro líneas de trabajo simultáneas. Un punto crucial fue su llamado a la unidad política, tras conversar con el Presidente Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast. “Lo que hemos pedido es que dejemos de lado nuestra diferencia partidista, entendamos que aquí hay una gran emergencia”, subrayó, enfatizando la necesidad de una transición ordenada para la reconstrucción.

Respecto a los damnificados, el gobernador indicó que, si bien “los albergues están todos habilitados”, muchas personas se están refugiando con familiares o amigos.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) informó que, a nivel nacional, se mantienen en combate 34 incendios forestales.