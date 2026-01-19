Kast evita polemizar con Boric y destaca su viaje al Biobío: "Nos parece adecuado y correcto"

A raíz de los incendios forestales que siguen en curso en las regiones del Ñuble y Bío Bío, el presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este lunes con sus equipos, para analizar la emergencia y los posibles pasos a seguir. Todo, antes de la reunión que sostendrá en La Moneda con el Jefe de Estado en ejercicio, Gabriel Boric.

Kast aseguró que lo que el país enfrentó fue “un fin de semana de tragedia” y envió sus condolencias a las familias de las víctimas fatales, que hasta ahora ascienden a un total de 19 personas.

“Vaya para las familias de las víctimas nuestra solidaridad y nuestras oraciones, para que en estos minutos difíciles tengan paz y para que el proceso de búsqueda de las víctimas se haga con el mayor respeto posible. Ojalá siempre podamos darle sepultura a cada uno de ellos, y que no ocurra como en otras tragedias, donde resulta muy difícil encontrar a las personas que han fallecido fruto de estos voraces incendios”, manifestó

Respecto a las coordinaciones que ha realizado junto a sus colaboradores, Kast mencionó la reunión que sostuvo el domingo con los gobernadores de las regiones afectadas, con alcaldes y también con parlamentarios.

A lo anterior, sumó el encuentro con sus futuros ministros de Vivienda, Iván Poduje; Obras Públicas, Martín Arrau; y Desarrollo Social, María Jesús Wulf, con quienes asistirá esta misma mañana al palacio presidencial.

“Hoy nos hemos reunido con quienes tienen o van a tener ya bastantes responsabilidades en las áreas que para nosotros son relevantes, pero esto siempre en la línea de respetar el trabajo, el compromiso y la coordinación que está realizando el Presidente Boric hoy día con su gobierno y con sus ministros. Son ellos los que están a cargo de esta emergencia y nosotros queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades para darles ideas y sugerencias”, sostuvo.

Respecto a la gestión encabezada por Presidente Gabriel Boric frente a la actual emergencia forestal, Kast evitó hacer eco de las voces que han apuntado a que no se actuó con la diligencia necesaria. En esa línea, el mandatario electo destacó que Boric “estuvo en la Región del Biobío y se reunió con los gobernadores y con alcaldes, lo que nos parece adecuado y correcto”.

Asimismo, entregó detalles sobre una conversación telefónica que sostuvieron la tarde de ayer, en la que Kast le pidió al Mandatario “activar” la solidaridad internacional. “Espero que el canciller ya esté en eso, tanto en elementos para combatir los incendios, como también en la coordinación rápida y eficiente de la alimentación de las personas que hoy están en albergues”, indicó.

El republicano además aseguró que el foco de sus equipos está en “lo que nos va a corresponder a nosotros, que es principalmente la reconstrucción. Esperamos y estamos convencidos de que esto tiene que ser muy rápido, eficaz y oportuno”.

Por último, Kast confirmó que no alterará su agenda por la contingencia nacional. Este martes 20 realizará el anuncio de su gabinete ministerial y el fin de semana, iniciará una gira por Centroamérica, que pasará por El Salvador, República Dominicana y Panamá.