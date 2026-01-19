Marcelo Mena: "El próximo ministro de Medio Ambiente no tendrá el lujo de tener una motosierra"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el exministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Marcelo Mena, se refirió a las problemáticas ambientales del país, entre ellas, los incendios forestales que afectan a las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía. Además, abordó las políticas públicas medioambientales del Presidente Gabriel Boric.

La exautoridad también comentó la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, conocida como ley de permisología. Iniciativa impulsada y promulgada por el Ejecutivo en ejercicio cuyo objetivo es simplificar los trámites para los proyectos de inversión, pero que desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) buscan mejorar de la mano del futuro presidente, José Antonio Kast.

— ¿Qué opinión tiene sobre los anuncios de José Antonio Kast y Jorge Quiroz para agilizar los permisos medioambientales y atraer inversión de forma rápida?

El marco regulatorio en torno al servicio de evaluación ambiental está vigente desde el año 2010, más o menos. No ha tenido grandes cambios. Por lo tanto, las demoras que pueden darse en algunos servicios se deben más bien a problemas de gestión y señales que se les dan a los servicios de cómo poder avanzar.

Entonces, todas estas cosas como un poco con falta de criterio que se han dado, de requerimientos que van más allá de lo que establece la ley, creo que se pueden subsanar con mejor gestión. El tema de los permisos sectoriales creo que fue una buena medida que hizo el ministro (Nicolás) Grau, pues uno entiende que cuando hay un permiso ambiental otorgado, el Estado ya ha opinado, en el sentido de que es fundamental establecer ese financiamiento y esa aprobación. Por ello, hay que llevar a cabo el resto de los trámites que sean necesarios.

Entonces, no tiene mucho sentido que Conaf se pronuncie a favor, por ejemplo, de un proyecto y después cuando le toque hacer el permiso sectorial, demore. Ese tipo de cambios han sido también positivos.

— ¿Qué aspectos quedaron pendientes en términos medioambientales en el Gobierno del Presidente Gabriel Boric?

La simplificación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para eliminar las instancias políticas, porque las instancias políticas se dan en dos: en la Comisión de Evaluación Regional, donde los Seremis votan, y esos votan en contra de los informes propios, eso se podría eliminar con el Servicio de Evaluación Ambiental haciendo la aprobación a nivel regional. El Comité de Ministros es otra instancia política que hay que eliminar también.

Sería un error por parte de la autoridad entrante tratar de tramitar una reforma del servicio de evaluación ambiental muy compleja, porque todos los intentos de hacer reformas complejas han sido infructuosos y tienen que ser algo simple para poder después empezar a llenar una reforma más profunda. Siempre lo he dicho en toda mi trayectoria ambiental, los problemas ambientales de Chile no están en proyectos que no existen. Usualmente un proyecto que se está tramitando tiene mucho menor impacto ambiental de los cuales hoy están operando.

Jorge Quiroz ha mencionado que van a hacer lo necesario, con tal de recuperar el crecimiento en Chile. Y cada cierto tanto ha vuelto la conversación de si para tener este crecimiento económico, es necesario evitar las políticas de resguardo del medioambiente. ¿Son excluyentes entre sí el crecimiento económico y la protección de la naturaleza?

Cuando uno habla de sanción ecológica, se entiende algunas veces que tiene que ver con una mirada en contra al desarrollo económico. En la práctica, cuando tú estás considerando las importancias de la adaptación climática, te das cuenta que tiene que ver con reducir las pérdidas que estamos viendo hoy como, por ejemplo, con el tema de los incendios, donde claramente la planificación urbana evita la pérdida de vida humana o la mejor lucha contra siniestros. Es conocido que invertir en adaptación trae cinco veces más beneficios que costos.

Chile en la práctica, hace mucho tiempo ha sido un ejemplo claro de que la decisión de la protección ambiental con respecto al desarrollo económico, no son necesariamente excluyentes. No hay que elegir uno u lo otro, sino que se pueden los dos al mismo tiempo. En ese contexto, la autoridad nacional no tiene que perderse. A los chilenos les importa el medioambiente, desde siempre. Hay que no desatender estos temas porque se manifiestan, como hemos estado viendo con los incendios forestales.

— ¿Qué perspectiva tiene de los desafíos que hay en esta materia y que debería ser parte de la próxima administración?

Las potenciales autoridades reconocen que el marco legal vigente hay que cumplirlo y eso significa que hay normas de calidad, normas de emisión, planes de descontaminación y leyes que implementar. Recientemente se aprobó la nueva norma de material particulado que se pone más exigente todavía y si teníamos problemas en el sur o en Santiago, estos se hacen más evidentes con esta normativa. Por lo tanto, la nueva autoridad va a tener que hacer un nuevo plan de descontaminación y que va a tener que ser con las medidas que permitan cumplir el objetivo del plan.

Por cierto, el cambio climático y la implementación del servicio de biodiversidad van a ser temas por delante. Por tanto, el próximo ministro entrante no va a tener el lujo de tener una motosierra. Va a tener que cumplir las normativas ambientales vigentes y la sociedad civil estará expectante y dispuesta a colaborar para avanzar en este tipo de materia.