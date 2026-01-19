Más de 161 mil seleccionados: Admisión 2026 refuerza equidad con programas PACE y Más Mujeres Científicas

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, junto a la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la directora del DEMRE, Leonor Varas, dieron a conocer los resultados de selección del proceso de Admisión 2026 a las universidades adscritas al Sistema de Acceso. En la instancia informaron un aumento en el número de personas seleccionadas, pese a una baja del 0,3% en las postulaciones.

De acuerdo con las cifras oficiales, 161 mil 911 personas fueron seleccionadas considerando todas las vías centralizadas (regular, programa PACE, Beca Excelencia Académica y Más Mujeres Científicas), lo que representa 3 mil 692 seleccionados más que en la Admisión 2025, equivalente a un alza del 2,3%.

En total, 47 universidades adscritas al sistema ofertaron más de 203 mil vacantes, un 8,4% más que el año anterior. El subsecretario Orellana enfatizó que los resultados dan cuenta de un sistema más equitativo. “Tenemos un sistema ya consolidado, que permite que más estudiantes provenientes de establecimientos públicos y técnico-profesionales accedan a la educación superior”, afirmó.

Asimismo, destacó que el número de personas seleccionadas en sus tres primeras preferencias aumentó respecto del proceso anterior, lo que evidencia postulaciones “más informadas y más efectivas”.

Por su parte, la Rectora Devés destacó el impacto que han tenido las políticas de acceso implementadas en los últimos años y el rol del sistema universitario estatal. Uno de los principales énfasis del proceso fue el avance en equidad de género, especialmente en carreras STEM, a través de la política Más Mujeres Científicas (+MC).

En ese contexto, Devés valoró que “44 universidades ya estén participando de esta iniciativa, con más de tres mil 300 vacantes adicionales, lo que ha permitido aumentar la selección de mujeres en carreras científicas y tecnológicas”. En la Admisión 2026, la representación femenina en estas áreas aumentó de 31,7% a 32,1%, con mil 807 mujeres seleccionadas por esta vía.

Desde el DEMRE, Leonor Varas resaltó el crecimiento sostenido del programa PACE, en donde 11 mil 544 personas habilitadas fueron seleccionadas en alguna de sus preferencias, un 6,3% más que en 2025. “El acompañamiento temprano tiene un efecto concreto en el acceso a la universidad, y eso se refleja en que el crecimiento de los seleccionados PACE es superior al promedio general”, explicó.

En relación con las carreras de pedagogía, las autoridades informaron que, si bien la selección por vía regular disminuyó un 17,5% producto de los nuevos requisitos de ingreso, aumentó significativamente el interés real por estas carreras.

En la Admisión 2026, el 93,2% de las personas seleccionadas incluyó pedagogía dentro de sus tres primeras preferencias, además de registrarse una mejora en los tramos de puntaje PAES.

En cuanto a las preferencias del proceso, Medicina volvió a posicionarse como la carrera con mayor número de postulaciones a nivel nacional, seguida por Psicología, Ingeniería Comercial, Enfermería y Derecho, concentrando gran parte de la demanda del sistema.

Asimismo, las carreras del área de la salud y las ingenierías registraron las mayores tasas de competencia, con Medicina liderando también en postulantes por vacante.

En términos de origen educativo, los resultados muestran un aumento en la selección de estudiantes provenientes de establecimientos públicos y técnico-profesionales, tanto por la vía regular como considerando todas las vías centralizadas.

En este proceso, 46 mil 372 personas seleccionadas egresaron de colegios públicos y 26 mil 577 de establecimientos técnico-profesionales, registrando incrementos respecto del proceso anterior.

Las autoridades recordaron que el primer período de matrícula se desarrollará entre el 20 y el 22 de enero, mientras que el segundo período, destinado a las listas de espera, se extenderá del 23 al 29 de enero, fechas en las que también estará vigente el período de retracto.