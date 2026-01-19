"Nos encantó el gran nivel": Primos Grimalt en torneo de vóleibol playa en el Balneario Municipal de Antofagasta

Con una alta asistencia de público y un ambiente marcado por el deporte, la competencia y el entusiasmo, la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Antofagasta (CMDR) inició su programación de verano con el Torneo Interregional de Vóleibol Playa.

El evento reunió a 6 duplas femeninas y 8 masculinas, provenientes de las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota. Uno de los momentos más destacados fue el partido de exhibición protagonizado por los primos Marco y Esteban Grimalt, realizado el día domingo, instancia que permitió acercar el vóleibol de alto rendimiento a la comunidad y generar un espacio de inspiración para niños, jóvenes y familias que disfrutaron del espectáculo deportivo.

Al respecto, el director ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Antofagasta, Braulio Otárola Rojas, valoró positivamente el desarrollo del torneo y la respuesta del público, señalando que: “Iniciamos con el pie derecho nuestras actividades de verano en el Balneario Municipal. Fueron dos jornadas intensas, con competidores en damas y varones entregando un gran nivel para definir a los campeones de nuestro Torneo de Vóleibol Playa Copa Antofagasta”.

Según informa Soy Chile Antofagasta, destacó el apoyo institucional y la participación de los deportistas invitados.“Por supuesto, agradecer a los Primos Grimalt, que ya son parte de esta casa y siempre nos acompañan en nuestros eventos de vóley playa. Todo esto no sería posible sin el apoyo de nuestro alcalde Sacha Razmilic, del Concejo Municipal y del Directorio de la CMDR”, agregó.

Por su parte, Esteban Grimalt agradeció la invitación y valoró la convocatoria del torneo, indicando que: “Estamos muy contentos de estar acá por segundo año consecutivo. Es un torneo con mucha participación y la respuesta de la gente fue muy positiva, llenando el recinto. Nos vamos con muy buenas impresiones del trabajo de la Corporación, del alcalde, y esperamos volver pronto, ojalá con un torneo oficial, ya que se nota la motivación por desarrollar el vóley playa en la zona”.

En tanto, Marco Grimalt destacó el nivel competitivo y la organización del evento. “Nos ha encantado el gran nivel que tuvo el torneo. Aprovechamos de felicitar a la organización, a la Corporación y a la Municipalidad. Esperamos que este tipo de eventos se sigan realizando y que los espacios públicos continúen siendo utilizados para la práctica del deporte”, señaló.

Resultados y premiación

En la categoría femenina, el primer lugar fue obtenido por la dupla compuesta por Nicole Nogales y Liz Peña, representantes de Iquique. En la categoría masculina, el campeonato fue para la dupla integrada por Giosue Piccolini y Alan Cardozo, provenientes de la ciudad de Arica.

Desde la CMDR destacaron que este torneo marca el inicio de una nutrida programación de verano, que continuará con el Torneo de Rugby Playa y Fútbol Playa, los días sábado 24 y domingo 25 de enero en Playa Trocadero, seguido por el Cuadrangular de Fútbol Sub 20, programado para el sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, con la participación de CDA, Cobreloa, Deportes Iquique y Universidad Católica.