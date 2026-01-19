Primó el tono conciliador: Presidente Boric y José Antonio Kast se reúnen para abordar incendios en el sur

El mediodía de este lunes el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo, José Antonio Kast, realizaron una declaración conjunta para abordar la emergencia que enfrenta el país por los incendios en las regiones del Ñuble y Bío Bío.

Los líderes políticos se reunieron esta mañana en el Palacio de La Moneda, acompañados del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y de Claudio Alvarado, exparlamentario de la UDI que asumirá dicha cartera el próximo 11 de marzo.

Tras la cita, el Presidente Boric expresó sus condolencias a las familias de las 19 víctimas fatales y adelantó que cuando se tenga un número definitivo de los fallecidos, se decretará duelo nacional.

Por otra parte, el Mandatario agradeció a los equipos de bomberos, Conaf, Fuerzas Armadas, alcaldes y funcionarios municipales que se han desplegado para responder a la emergencia, así como también a la ayuda internacional que ya han ofrecido países como México, Argentina, Estados Unidos y Paraguay.

Además, Boric abordó las críticas que apuntan a una supuesta falta de diligencia del Gobierno. Descartó aquello y agradeció a Kast por no hacer eco de esas declaraciones. “He visto que hay especulaciones o acusaciones de algunos de que el Gobierno no habría actuado oportunamente. Frente a eso, quiero decirles que el Estado ha estado desplegado desde el primer momento y quiero agradecerle mucho a José Antonio Kast y su equipo de poner siempre la mirada en la solución en estos temas”, señaló.

El Jefe de Estado defendió su gestión con un ejemplo: “En el sector de Punta Parra, en la comuna de Tomé, quiero agradecerle a la policía marítima, dependiente de la Armada de Chile, que realizó una evacuación por mar, en la madrugada del sábado al domingo, que si no se hubiese concretado, seguramente hoy día estaríamos hablando de más fallecidos. Desde el primer momento han estado las diferentes instituciones desplegadas”.

Por su parte, José Antonio Kast agradeció la información que le fue traspasada por parte del actual Ejecutivo, especialmente porque facilitará el trabajo de su administración.

Previamente, en una vocería que realizó desde su oficina, Kast aclaró que es el gobierno en ejercicio el encargado de enfrentar la emergencia y que en el intertanto, sus equipos sugerirán posibles caminos de acción, y comenzarán a planificar la reconstrucción.

“Valoro la información que nos han entregado, que para nosotros es fundamental, porque como bien lo señalaba el Presidente, la emergencia le toca enfrentarla al Gobierno actual y es complejo”, expresó.

“Chile no solamente puede enfrentar esta emergencia, sino que podemos tener más emergencias y vamos a tener todavía meses duros en temas climáticos. Por lo tanto, no correspondía nada más que ponernos a disposición, para colaborar en la posición que nosotros tenemos”, añadió.

Respecto a los pasos a seguir de los dos mandatarios, el Presidente Gabriel Boric anunció que se trasladará esta misma tarde a la Región del Ñuble. Kast, en tanto, se mantendrá en Santiago, preparándose para el anuncio de su gabinete ministerial, que tal como estaba proyectado, se realizará mañana martes a las 20:30 horas.