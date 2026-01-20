Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Abril de 2026


Audiencia clave decidirá el futuro judicial de Manuel Monsalve

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía definirá si la causa por delitos sexuales contra el exsubsecretario Manuel Monsalve retrocede a investigación o avanza a la etapa acusatoria y juicio oral.

Este martes, el Séptimo Juzgado de Garantía definirá si la causa por delitos sexuales contra el exsubsecretario Manuel Monsalve retrocede a investigación o avanza a la etapa acusatoria y juicio oral.

Nacional

Una definición clave para el futuro judicial del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se adoptará este martes, cuando el Séptimo Juzgado de Garantía revise las solicitudes pendientes en la causa por delitos sexuales que enfrenta.

En la audiencia, el tribunal deberá resolver la petición presentada por la defensa del exsubsecretario para reabrir diligencias investigativas, mientras que la parte querellante insistirá en que el proceso avance hacia la etapa acusatoria, lo que abriría el camino a un eventual juicio oral.

El abogado defensor Víctor Providel busca que se retome la investigación, argumentando que ya expiró el plazo legal con el que contaba el Ministerio Público para formular acusación por los delitos imputados —abuso sexual y violación— presuntamente cometidos en contra de una subalterna. En ese marco, la defensa ingresó una solicitud para que se autoricen diligencias que fueron rechazadas durante la etapa investigativa, las que, a su juicio, permitirían acreditar la inocencia de Monsalve y justificar la apertura de un nuevo plazo de indagación.

El escenario que se podría abrir tras la audiencia contempla dos caminos posibles: si el tribunal acoge la solicitud de la defensa, la causa podría retroceder a una fase investigativa antes de la preparación del juicio oral. En cambio, si la petición es rechazada, el proceso avanzaría a la etapa acusatoria, seguida de la preparación de juicio y, posteriormente, del juicio oral propiamente tal.

Desde la parte querellante, la abogada de la presunta víctima, María Elena Santibáñez, ya manifestó que no solicitarán la reapertura de la investigación y que esperan que la causa continúe su curso hacia la fase acusatoria.

La resolución que adopte el tribunal en esta audiencia será determinante para definir el rumbo del proceso judicial que enfrenta el exsubsecretario.

Entradas relacionadas:

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Gobierno se reúne hoy con el PC y el FA por proyecto de reconstrucción nacional
post-title
Presidente Kast: "No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños"
post-title
Exdirector del Trabajo de Boric sobre el Gobierno y las 40 horas: “Han generado mucha incertidumbre”
post-title
"El poema lo escribimos entre todos": el abrazo colectivo que busca eternizar la memoria de Germán Carrasco

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X