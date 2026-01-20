Cámara aprueba reforma que incorpora Gendarmería a Fuerzas de Orden y Seguridad

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma constitucional que busca incorporar a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. De esta manera, pasa a su segundo trámite constitucional en el Senado.

La iniciativa reconoce el rol estratégico que cumple Gendarmería en la seguridad pública. De esta forma, así como a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, se le entrega un rol de garantizar el orden público. Además, pasa a depender del Ministerio de Seguridad Pública.

La legislación establece que la incorporación a las plantas y dotaciones solo se podrá hacer a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. Además, especifica que los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales se efectuarán por decreto supremo.

El proyecto, adicionalmente, ordena al Presidente de la República a que, dentro del plazo de doce meses, contados desde la publicación de la reforma, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree un servicio especializado en la reinserción social.

Mientras no se cree este servicio especializado, Gendarmería continuará encargada de la reinserción social. Para ello se atenderán las políticas, planes y programas que formule el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

El debate en la Sala de la Cámara de Diputados se mostró dividido, con testimonios tanto a favor como en contra de la propuesta. Quienes defendieron el texto argumentaron que el cambio será positivo, mejorando el estatus de la institución. Además, relevaron que Gendarmería es un pilar fundamental para combatir el crimen organizado.

En dicha línea, valoraron la separación de funciones. Junto a esto, se evaluó que la eliminación de las asociaciones es una limitación excepcional, justificada por la naturaleza jerárquica, no deliberante y armada de las funciones de seguridad que cumple el personal.

Quienes dijeron oponerse criticaron que la reforma se discutió sin la detención y profundidad necesaria. De igual modo, sostuvieron que se restan derechos a las y los funcionarios.

Desde los gremios de Gendarmería, asociaciones de funcionarios que quedarán disueltos si se promulga la ley, expresaron su descontento con la iniciativa. Aseguraron su rechazo y advirtieron que esta reforma no aborda los problemas estructurales que enfrenta la institución en el corto plazo.