Caso Monsalve: tribunal reabre investigación y otorga 120 días para nuevas diligencias

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la petición de la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve y ordenó reabrir la investigación que lleva adelante la Fiscalía por presuntos delitos sexuales contra una subalterna, ocurridos en septiembre de 2024. La jueza Pilar Ahumada fijó un plazo de 120 días para nuevas diligencias.

El abogado de la exautoridad, Víctor Providel, jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, declaró esperar que las diligencias específicas “vayan en camino de acreditar la inocencia de nuestro representado”. Además, señaló que mantendrán en reserva las mismas “para que sean exitosas”.

“El tribunal consideró que eran pertinentes, que la defensa tenía el legítimo derecho a investigar, que está en una posición desigual respecto del Ministerio Público, puesto que hay diligencias que la defensa no pudiera incautar objetos, no puede forzar a realizar pericias. Por lo tanto, desde ese punto de vista estamos conformes con aquello que se decretó”, agregó.

La abogada querellante María Elena Santibáñez, se opuso a la reapertura de la investigación, aludiendo que la defensa “busca dilatar el proceso”. “La investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas”, sostuvo en entrevista con T13.

“No nos gusta que exista más tiempo, probablemente el resultado sea el mismo”, subrayó Santibáñez. Asimismo, expuso que: “En estos delitos está el elemento de la extensión del mal causado, y ha quedado en evidencia cual ha sido el mal causado a la víctima por los delitos cometidos y por todo el proceso. Nuestra idea es terminar lo antes posible esto”.

La defensa apuesta que el nuevo plazo permita considerar oportunamente nuevas diligencias que incidan en el resultado del caso. Sin embargo, la abogada Santibañez insistió en que ya se encuentran las condiciones para iniciar un juicio oral.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.