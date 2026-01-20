Constanza Martínez (FA): "Gobierno de emergencia no es el de Kast, fue el del Presidente Boric"

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a las relaciones dentro del oficialismo y el anuncio del primer gabinete de José Antonio Kast. Como balance de la administración actual y mirando a la futura oposición, la timonel manifestó que el verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Gabriel Boric, pues “logró poner de pie al país“.

En primer lugar, Martínez abordó el quiebre en el oficialismo por la Ley Nain-Retamal, a propósito de la absolución de Claudio Crespo en el caso Gatica. Apeló a la unidad del bloque nuevamente y apuntó a que no se trata de un tema “simplemente cosmético o moral”, sino que a amenazas como las que supone la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “En eso necesitamos un progresismo coordinado, conversando, con capacidad de proyección que permita articular una visión progresista”, destacó.

“Nosotros como Frente Amplio hemos planteado que nuestra intención es que esta convocatoria sea sin exclusiones y que podamos entender las diferencias entre los distintos proyectos. Creo que es sano que en un sistema como el nuestro haya distintas visiones, nuestra diversidad es parte de nuestra mayor fortaleza y en momentos como este, donde hay ajustes es natural que podamos tener discusiones”, señaló la timonel. Así, llamó a concentrarse en los objetivos como futura oposición, más que en las diferencias.

A modo de balance del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, Martínez manifestó que les interesa tener una visión común como bloque oficialista. “Se logró poner de pie al país, con un gobierno que verdaderamente fue el de emergencia, no es el de José Antonio Kast, fue el del Presidente Boric después de una pandemia, de una crisis institucional sin precedentes, una crisis económica que estaba al alza con 14% de inflación”, aseveró.

Mencionó otros logros de la administración actual y sumó que: “También es un Gobierno que sienta las bases de ciertas transformaciones profundas que creo que por la dificultad que hubo para poder avanzar en algunas de ellas y su aplicación temporal, van a empezar a mostrar sus frutos ahora. Acaba de salir la reforma que establece el Sistema Nacional de Cuidados como un cuarto pilar de la seguridad social, por ejemplo”.

“Es probable que los otros partidos tengan distintas visiones sobre eso y creo que también es necesario tener un espacio de autocrítica fraterna, hace una semana se hablaba de hacer una autocrítica descarnada, nosotros también nos hemos tomado bien en serio esa tarea como Frente Amplio para que, sin ser autoflagelantes, podamos tener una conclusión respecto a qué cosas faltaron. Creo que ahí hubo una falta importante a ratos de diálogo con la sociedad”, complementó Martínez.

Personeros oficialistas han planteado que como futura oposición se conformarán “dos bloques” y Martínez fue crítica de aquello. “Creo que por las formas en que estamos debatiendo política hoy día en nuestro país, donde generalmente las posiciones que son más confrontacionales, más derrotistas, ganan más terreno, es fácil decir que un proceso de unidad no es posible. Yo estoy en el grupo de las personas que cree que eso se construye más que se predice, o sea, yo también podría decir: ‘Predigo que puede haber más de una oposición’. Y puedo hacer todo para eso, eso es bastante más simple que construir en una comunidad”, cuestionó.

“Creo en el trabajo en torno a objetivos, más que en predecir qué es lo que va a ocurrir. Tendremos que tener una coordinación, que puede albergar espacios de mayor cercanía y otros con menos cercanía, eso es natural, desdramatizaría ese punto. Tenemos que centrarnos en los objetivos, en ver qué política internacional va a tener Chile (…) Donald Trump que hoy día está desdiciendo tratados internacionales, derechos humanos, incluso procedimientos del multilateralismo que sentaron varias de las bases de lo que hoy día somos. En eso el actual gobierno entrante nos está dando pocas señales de tener una visión ponderada y creo que como oposición tenemos que tener un rol”, proyectó la presidenta del FA.

Primer gabinete de Kast

De cara al nombramiento del primer gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, se refirió al posible ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y cuestionó que “la semana pasada en Icare habló de la desregulación total de nuestro sistema de permisos afectando también a discusiones super contingentes, que tienen que ver con que tengamos que discutir seriamente sobre el proceso de permisos y de regulación cuando tenemos los incendios que están ocurriendo en el sur”.

Uno de los cuestionamientos que se han realizado previo a la confirmación de los nombres del primer equipo de Kast es que podría tener alta presencia de independientes. Martínez, afirmó que ese diseño “muestra (…) que José Antonio Kast va a iniciar el gobierno con una coalición todavía muy débil“.

“De hecho, el Partido Nacional Libertario, que supuestamente era parte del gobierno de coalición, hoy día no es parte del gabinete por una decisión partidaria”, indicó.

La frenteamplista planteó que esta situación “muestra una señal de división y de falta de toma de decisiones finales por parte del presidente electo”, respecto de a qué sectores buscará representar y cómo proyectará la construcción de su futuro gobierno. Para Martínez, lo anterior genera “algún grado” de inquietud sobre “el tenor del próximo gobierno”, las ideas que predominarán en el debate público y la dirección política que finalmente asumirá la próxima administración.