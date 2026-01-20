Diputado Guzmán (Evópoli) y tensiones por gabinete de Kast: “Poner en duda a Chile Vamos es un error”

En la antesala del anuncio del primer gabinete del presidente electo José Antonio Kast, fijado para este martes 20 de enero, el oficialismo entrante enfrenta un cuadro tensionado por las exigencias de mayor representación de la UDI, las críticas a la alta presencia de independientes en las propuestas ministeriales y la necesidad de instalar un equipo capaz de responder con urgencia a las necesidades del país.

En ese contexto, en conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado de Evópoli por la Región del Maule, Jorge Guzmán, abordó las expectativas en torno a la conformación del equipo ministerial, el rol de Chile Vamos y los desafíos del próximo gobierno.

Respecto a las tensiones surgidas tras reuniones internas de la UDI y los cuestionamientos al futuro de Chile Vamos, el parlamentario defendió la continuidad del bloque: “Chile Vamos es una coalición exitosa que ha logrado gobernar Chile en dos ocasiones, le ha tocado enfrentar distintos procesos complejos y lo ha hecho de muy buena forma”.

Según sus palabras, poner en duda la permanencia del bloque “es un error”. A su juicio, el país “necesita a Chile Vamos y lo necesita fuerte, robusto y obviamente pensando cómo resolver los problemas más importantes que hoy enfrenta el país”.

Sobre la composición del gabinete, Guzmán afirmó que la expectación ha sido permanente desde el triunfo electoral de Kast y recalcó que se trata de una atribución exclusiva del mandatario electo. “Es muy legítimo que sea el presidente electo y su partido quienes empiecen a conformar los equipos porque por algo fue elegido”, señaló, valorando la combinación de figuras políticas con experiencia y perfiles técnicos.

En esa línea, adelantó que el diseño ministerial “ya está más o menos dando luces de lo que va a ser esta primera estructura”, aunque precisó que aún restan definiciones en cargos como subsecretarías y delegaciones presidenciales.

El parlamentario puso especial énfasis en el Ministerio de Seguridad y, si bien reconoció que ha sido crítico del actual funcionamiento de la cartera, la calificó como una de las más relevantes del futuro gobierno. En cuanto a nombres expresó que “tiene que ser una persona que genere el liderazgo y las capacidades para poder avanzar en temas de seguridad”.

Cabe mencionar que, la definición de quién encabezará dicha cartera se resolvió este martes previo a las declaraciones de Guzmán. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert —en el cargo desde febrero de 2024— será la próxima titular de Seguridad Pública.

Consultado por la relación con el Partido Nacional Libertario y los dichos de Johannes Kaiser sobre una eventual marginación, el diputado planteó que existen diferencias de tono, pero descartó un quiebre.

“Yo no veo al Partido Nacional Libertario votando en contra de un proyecto de ley que resuelva, por ejemplo, los temas pendientes que tenemos en materia de salud, seguridad o educación”, afirmó.

Al proyectar los primeros meses del próximo mandato, Guzmán enfatizó la relevancia de una instalación rápida y con sentido de urgencia, especialmente frente a la emergencia por incendios en la zona centro-sur. “Los primeros seis meses o el primer año de gobierno es muy relevante para mostrarle a Chile las diferencias más evidentes respecto a la administración anterior”, manifestó.

Por otra parte, el diputado explicó que el rol de Evópoli en el próximo ciclo político estará marcado por el respaldo al Ejecutivo y la continuidad del proyecto partidario. “Vamos a ser un partido que va a apoyar y aportar en lo que sea necesario, entendiendo el llamado de urgencia y de emergencia que ha hecho el presidente”, afirmó.

En relación con la permanencia de su colectividad, insistió en que esta no está en duda y que Evópoli cumple con las condiciones legales para seguir siendo partido. “Vamos a defender esa estructura, así que no hemos sido notificados de ningún término y en razón de ello vamos a seguir aportando en la política”, cerró.