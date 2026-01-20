¿Dónde hay toque de queda por incendios forestales?

Producto de los incendios forestales que afectan las regiones de Ñuble y Biobío, el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.

Esto permite a los jefes de la Defensa de cada región tomar medidas extraordinarias, como lo es establecer el toque de queda. Revisa a continuación todos los detalles de este decreto y en qué consiste

¿Qué regiones se encuentran en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe?

Las regiones que se encuentran en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe son Ñuble y Biobío.

¿Qué significa?

El estado de catástrofe lo puede decretar el Presidente o Presidenta de la República en caso de calamidad pública. Está a cargo de un jefe de la Defensa Nacional (Jedena), en este caso, el almirante Edgardo Acevedo para el Biobío y el general de brigada Carlos Urrutia para el Ñuble.

Durante su declaratoria, permite tomar las siguientes medidas:

Restringir las libertades de locomoción y de reunión.

Disponer requisiciones de bienes.

Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.

Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.

¿Qué comunas y localidades se encuentran con toque de queda?

El decreto de toque de queda afecta a las siguientes localidades y comunas de la Región del Biobío:

Lirquén: desde las 19 horas del domingo 18 de enero hasta nuevo aviso.

desde las 19 horas del domingo 18 de enero hasta nuevo aviso. Localidad de Punta de Parra: desde 20 horas hasta las 06:00 hrs del día siguiente.

desde 20 horas hasta las 06:00 hrs del día siguiente. Penco: desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso.

desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso. Nacimiento: desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso.

desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso. Laja: desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso.

¿Qué implica para estas comunas estar en toque de queda?

El toque de queda es una medida legal que prohíbe a los ciudadanos la libre circulación en los horarios determinados por las autoridades, esto con el objetivo de mantener el orden en situaciones de emergencia o calamidad.

Corte de rutas

Cabe destacar que el Jedena informó que a contar de este martes 20 de enero de 2026 y por un tiempo indeterminado, se efectuarán cortes y desvíos de rutas de ingreso y salida en las Comunas de Penco y Tomé, las que contarán con distintos puntos de control vehicular.