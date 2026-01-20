¿Dónde hay toque de queda por incendios forestales?

Producto de los incendios forestales que afectan las regiones de Ñuble y Biobío, el Presidente de la República, Gabriel Boric, ha decretado Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe.
Esto permite a los jefes de la Defensa de cada región tomar medidas extraordinarias, como lo es establecer el toque de queda. Revisa a continuación todos los detalles de este decreto y en qué consiste
¿Qué regiones se encuentran en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe?
Las regiones que se encuentran en Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe son Ñuble y Biobío.
¿Qué significa?
El estado de catástrofe lo puede decretar el Presidente o Presidenta de la República en caso de calamidad pública. Está a cargo de un jefe de la Defensa Nacional (Jedena), en este caso, el almirante Edgardo Acevedo para el Biobío y el general de brigada Carlos Urrutia para el Ñuble.
Durante su declaratoria, permite tomar las siguientes medidas:
- Restringir las libertades de locomoción y de reunión.
- Disponer requisiciones de bienes.
- Establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad.
- Adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad.
¿Qué comunas y localidades se encuentran con toque de queda?
El decreto de toque de queda afecta a las siguientes localidades y comunas de la Región del Biobío:
- Lirquén: desde las 19 horas del domingo 18 de enero hasta nuevo aviso.
- Localidad de Punta de Parra: desde 20 horas hasta las 06:00 hrs del día siguiente.
- Penco: desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso.
- Nacimiento: desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso.
- Laja: desde las 20 horas hasta 06:00 hrs del día siguiente hasta nuevo aviso.
¿Qué implica para estas comunas estar en toque de queda?
El toque de queda es una medida legal que prohíbe a los ciudadanos la libre circulación en los horarios determinados por las autoridades, esto con el objetivo de mantener el orden en situaciones de emergencia o calamidad.
Corte de rutas
Cabe destacar que el Jedena informó que a contar de este martes 20 de enero de 2026 y por un tiempo indeterminado, se efectuarán cortes y desvíos de rutas de ingreso y salida en las Comunas de Penco y Tomé, las que contarán con distintos puntos de control vehicular.