¿Emergencia vs reajuste? Oficialismo cuestiona advertencia de contralora por recursos

Este martes el Senado votará la ley de reajuste al sector público, en medio de cuestionamientos a su financiamiento y las denominadas “normas de amarre”, las fueron rechazadas en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, hay otro debate que se tomó la discusión y es la reciente advertencia que hizo la Contraloría General de la República respecto a fondos de emergencia que, a propósito de los incendios en el sur del país, dejarían con menos recursos a este proyecto. Una prevención que fue calificada incluso de “intromisión” por parlamentarios.

La contralora Dorothy Pérez, expuso en la Comisión de Hacienda y, en primera instancia, reiteró que como entidad “no cuentan con la totalidad de la información para poder revisar todas y cada una de las reasignaciones sujetas a reajuste”, lo que les “impide validar la proyección de estos gastos”. Eso sí, explicó que se está trabajando con la Dirección de Presupuestos.

Pero sobre el punto de discordia, la también abogada se refirió a las posibles provisiones o posibles fuentes de financiamiento para el reajuste e hizo hincapié en que estas no son exclusivas para el proyecto, incluso advirtió que podrían “no estar esos fondos” con los siniestros que hoy afectan a tres regiones. Refiriéndose a una asignación específica del Tesoro Público.

“Cuando uno alude a líneas de presupuesto en las cuales uno financia habitualmente emergencias, atendida a la emergencia que estamos viviendo en el sur del país con la cantidad y la magnitud del daño que se ha producido, probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba, según la información que nosotros entendemos”, explicó.

El senador Gastón Saavedra (PS), por la Región del Biobío, cuestionó que la máxima autoridad del organismo fiscalizador se “entrometa en un debate que no es sano que ella participe”, argumentó que se trata de una discusión parlamentaria que tiene como base un acuerdo con trabajadores del sector público. “Su intromisión está fuera de los marcos de su función, ella es contralora y tendrá que actuar en el minuto en que sea llamada a hacerlo”, dijo.

“Creo que es excesivo, a mi entender sobrepasa su función, hoy el debate es legislativo y no corresponde que el organismo contralor se entrometa en esta situación“, agregó. Además, afirmó que la derecha está tratando de mezclar ambos debates, el reajuste con la emergencia.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coublé, a través de su cuenta de X, cuestionó también el pronunciamiento de la contralora. “¿Qué función de la Contraloría la habilita para pronunciarse sobre prioridades presupuestarias y holguras fiscales? Existiendo otro órgano autónomo con funciones específicas en la materia (CFA), ¿No hay mal uso de recursos en que otra institución busque asumir esas funciones?”, escribió.

Pero la contralora, no fue la única en poner el tema sobre la mesa, lo hizo también —incluso antes que Dorothy Peréz— el senador de la UDI, Javier Macaya, en conversación con T13 Radio, puso en duda el respaldo de su sector al reajuste por que la prioridad del gasto fiscal debía ser la reconstrucción posterior a la catástrofe.

“Se entendería mal por el país completo que nosotros estemos pensando solamente en los sueldos de los funcionarios públicos cuando lo que se va a gastar ahí es un monto muy parecido a lo que eventualmente cuesta la reconstrucción”, señaló Macaya en conversación con T13 Radio.

Respecto a ambas posturas, la planteada por la contralora y por el senador Macaya, el senador Daniel Núñez (PC), aseguró, en primer lugar, que “el reajuste que está proponiendo el Gobierno es muy modesto y que está debidamente financiado, por lo tanto, yo no comparto que se castigue a los trabajadores públicos por esta tragedia que hoy día tenemos con los incendios en la octava región y que se amenace con dejarlos sin reajuste”.

En el caso particular de la preocupación que manifestó la contralora, el senador Núñez explicó que la reconstrucción requeriría un gasto de cerca de US$1600 millones. “La fórmula que se tiene que ocupar es la misma que se usó en el primer gobierno de Sebastián Piñera para financiar el impacto del terremoto el año 2010, donde se elevó en un 2% el impuesto a las ganancias de las empresas, se recaudó un monto muy significativo de recursos cerca de US$2633 millones. También se puede ocupar la fórmula que usó el actual Presidente Gabriel Boric para financiar la reconstrucción por el megaincendio de Viña, donde se creó un fondo especial transitorio de US$1200 millones con recaudación tributaria extraordinaria también”, argumentó.

Así, el senador comunista subrayó que “para poder financiar la reconstrucción se va a requerir un mecanismo de recaudación especial con ingresos extraordinarios y no con esta fórmula de castigar a los trabajadores y a las trabajadoras dejándolos sin reajuste”.