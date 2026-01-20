La ciclista Catalina Soto conquista el prólogo del Tour El Salvador 2026

“Tenía muchas ganas de ganarlo, sí. El año pasado estuvimos aquí y quería ganarlo, así que estoy muy feliz”. Así reaccionó la ciclista nacional, Catalina Soto, luego de su triunfo en la etapa Prólogo en el Tour El Salvador UCI 2.1 2026.

Según publica Infobae, la deportista destacó el ambiente diurno y la presencia del público durante el sábado pasado. “El año pasado fue esto de noche, así que ahora teniéndolo de día y con el público y un poco más de ambiente, la verdad es que lo disfruté mucho más. La carretera muy bien, está súper seguro todo, así que estamos contentas”.

Soto subrayó la importancia de este resultado para su carrera: “Creo que, si no me equivoco, es mi primera victoria UCI profesional con el equipo, así que estoy muy feliz. Es la primera del año, la primera victoria, así que nada, muy orgullosa por todo el trabajo”.

Catalina Soto dedicó la victoria a su entorno cercano: “A mi familia, a mis amigos, a todos los que están conmigo, al equipo, claramente. Estoy súper feliz. Gracias.”

Soto y su equipo Laboral Kutxa Team están compitiendo en el Tour de El Salvador 2026, el evento cuenta de cinco etapas, donde la chilena comenzó ganando este prólogo y en la primera etapa sufrió un accidente en ruta. Tras competir en tres etapas, la chilena ocupa el 27° puesto de la clasificación general individual a 57 segundos de la líder, la ciclista española Ainara Albert.

Foto portada. IG @fdnciclismochile