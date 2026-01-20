Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Abril de 2026


Primer balance del día: autoridades informan que hay 28 incendios en combate

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que el número de fallecidos se mantiene en 20 y además, se refirió a la situación de un hombre que fue detenido en Penco por iniciar incendios. Desde el Gobierno no descartan presentar una querella.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que el número de fallecidos se mantiene en 20 y además, se refirió a la situación de un hombre que fue detenido en Penco por iniciar incendios. Desde el Gobierno no descartan presentar una querella.

Nacional

En un nuevo balance de la emergencia que afecta a las regiones del Ñuble, Bío Bío y ahora, a La Araucanía, las autoridades informaron que existen 28 incendios en combate y que se mantiene la cifra de 20 fallecidos producto de la tragedia.

Los datos fueron dados a conocer en un punto de prensa previo al Cogrid nacional, en el que participaron la directora del Senapred, Alicia Cebrian, el ministro de Seguridad, Luis Cordero y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Este último, además se refirió a la situación de un detenido en la comuna de Penco, por presuntamente, iniciar incendios. El secretario de Estado aseguró que se trata de una persona con antecedentes penales, que fue detenida por Carabineros la tarde del lunes.

“Ahora es la fiscalía la que tiene que anunciar si se va a proceder a su formalización y particularmente, si se le formaliza, sobre la base de qué delitos”, señaló Elizalde.

El ministro del Interior también aprovechó la instancia para condenar el ataque a un vehículo de bomberos en Angol y que dificultó sus labores en la zona.

“Nosotros condenamos enérgicamente estos hechos, son hechos inaceptables, más aún en contexto de emergencia. Los bomberos tienen que trabajar en condiciones de seguridad. La verdad es que cuesta concebir que se produzca un ataque de esta naturaleza”, expresó.

Sobre la posible presentación de querellas, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que el Gobierno “está haciendo análisis detenido de los antecedentes” y estará atento a los próximos pasos de la Fiscalía en el caso de Penco, “pero es evidente que, al igual como lo hicimos en la temporada pasada, vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen de ilícitos de estas características”.

Entradas relacionadas:

Claves: ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

Destacados en Portada

wave
post-title
Gobierno se reúne hoy con el PC y el FA por proyecto de reconstrucción nacional
post-title
Presidente Kast: "No tenemos ninguna intención de cortarle el alimento a los niños"
post-title
Exdirector del Trabajo de Boric sobre el Gobierno y las 40 horas: “Han generado mucha incertidumbre”
post-title
"El poema lo escribimos entre todos": el abrazo colectivo que busca eternizar la memoria de Germán Carrasco

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X