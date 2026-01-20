Primer balance del día: autoridades informan que hay 28 incendios en combate

En un nuevo balance de la emergencia que afecta a las regiones del Ñuble, Bío Bío y ahora, a La Araucanía, las autoridades informaron que existen 28 incendios en combate y que se mantiene la cifra de 20 fallecidos producto de la tragedia.

Los datos fueron dados a conocer en un punto de prensa previo al Cogrid nacional, en el que participaron la directora del Senapred, Alicia Cebrian, el ministro de Seguridad, Luis Cordero y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

Este último, además se refirió a la situación de un detenido en la comuna de Penco, por presuntamente, iniciar incendios. El secretario de Estado aseguró que se trata de una persona con antecedentes penales, que fue detenida por Carabineros la tarde del lunes.

“Ahora es la fiscalía la que tiene que anunciar si se va a proceder a su formalización y particularmente, si se le formaliza, sobre la base de qué delitos”, señaló Elizalde.

El ministro del Interior también aprovechó la instancia para condenar el ataque a un vehículo de bomberos en Angol y que dificultó sus labores en la zona.

“Nosotros condenamos enérgicamente estos hechos, son hechos inaceptables, más aún en contexto de emergencia. Los bomberos tienen que trabajar en condiciones de seguridad. La verdad es que cuesta concebir que se produzca un ataque de esta naturaleza”, expresó.

Sobre la posible presentación de querellas, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, indicó que el Gobierno “está haciendo análisis detenido de los antecedentes” y estará atento a los próximos pasos de la Fiscalía en el caso de Penco, “pero es evidente que, al igual como lo hicimos en la temporada pasada, vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen de ilícitos de estas características”.