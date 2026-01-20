Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de Abril de 2026


Trinidad Steinert renuncia al Ministerio Público para ser la ministra de Seguridad de Kast

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la fiscal regional de Tarapacá será la nueva titular de la cartera, sumándose al grupo de independientes que el líder republicano ha convocado para su gabinete.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la fiscal regional de Tarapacá será la nueva titular de la cartera, sumándose al grupo de independientes que el líder republicano ha convocado para su gabinete.

Política

La definición de quién encabezará el Ministerio de Seguridad Pública, uno de los cargos más sensibles del nuevo gobierno de José Antonio Kast, se resolvió este martes. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que la fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert —en el cargo desde febrero de 2024— será la próxima titular de la cartera.

La aludida rompió el silencio esta mañana para agradecer las muestras de apoyo de sus colegas fiscales y del fiscal nacional, Ángel Valencia. Junto con ello, indicó que “lamento mucho no alcanzar a despedirme”.

Además, el Ministerio Público aceptó la renuncia de la la persecutora. En un comunicado, el organismo informó que “se trata de una determinación de carácter personal, asociada a un nuevo desafío profesional”.

“El nombramiento de autoridades de gobierno constituye una atribución exclusiva del Presidente de la República, en la cual el Ministerio Público no participa ni incide, manteniendo su plena autonomía e independencia constitucional”, agregaron, junto con asegurar el funcionamiento de la Fiscalía Regional de Tarapacá y desearle “el mayor de los éxitos a la fiscal Steinert en esta nueva etapa profesional”.

Con su incorporación, Steinert se suma al grupo de independientes que José Antonio Kast ha convocado para su gabinete, junto a figuras de derecha y centroderecha. La decisión refuerza el carácter estratégico de la cartera de Seguridad Pública, clave en la agenda del nuevo gobierno que asumirá el 11 de marzo.

¿Quien es Trinidad Steinert?

Egresada de Derecho de la Universidad Central en 1995 y con un Magíster en Reforma Procesal Penal, Trinidad Steinert ingresó al Ministerio Público en 2005 como fiscal adjunta de la Fiscalía Metropolitana Sur. Entre 2005 y 2021 se especializó en delitos violentos y robos. Posteriormente, asumió como fiscal adjunta jefe en Arica y Parinacota, con foco en el tráfico de migrantes, hasta su nombramiento como fiscal regional de Tarapacá.

Su carrera también incluye labores como directora zonal de la Corporación de Asistencia Judicial (2000-2005), docencia universitaria y liderazgo gremial: fue presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales (2017-2019) y vicepresidenta de la Asociación Latinoamericana de Fiscales (2018-2019).

Reconocimientos y casos emblemáticos

En los últimos años, Steinert ha sido reconocida por su rol en la persecución de miembros del Tren de Aragua y en investigaciones de narcotráfico al interior de las Fuerzas Armadas. Su trabajo la ha posicionado como una figura crítica frente al avance del crimen organizado.

En marzo de 2024, advirtió públicamente: “Los entes del Estado tienen que hacer cosas, no solamente quedarse lamentando esta situación”.

En esa misma línea, alertó que la presencia de estas organizaciones era “una amenaza real” y expresó su preocupación por el riesgo de que “el día de mañana lamentemos que funcionarios públicos empiecen a ser parte de estas bandas del crimen organizado, porque ahí la situación se torna de otro color”.

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