Atención gratuita: Minsal y Fonasa activan sistema especial de salud para damnificados por incendios

En el marco de la emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío, el Ministerio de Salud activó un sistema especial de atención sanitaria para personas damnificadas, con el objetivo de asegurar el acceso oportuno a prestaciones de salud durante la contingencia.

En ese contexto, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, junto al director de Fonasa, Camilo Cid, encabezaron firma del convenio en compañía de los representantes de clínicas privadas que forman parte del acuerdo. Entre ellos, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Andes Salud, BUPA, Integramédica, Clínica Biobío, Sanatorio Alemán y la Red de Salud UC CHRISTUS.

La medida busca reforzar la respuesta del sistema público mediante la articulación con prestadores privados. Permitirá entregar prestaciones de salud ambulatorias sin costo a personas afectadas que cuenten con Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

“Estamos en un acto que para nosotros es muy importante (…) que es la firma de un convenio con representantes de distintas entidades prestadoras privadas con los que trabajamos continuamente para dar satisfacción a la necesidad de salud de los asegurados del seguro público de salud”, destacó la ministra Aguilera.

En esa línea, explicó que el convenio permitirá extender el copago cero a las personas afectadas por la emergencia, en complemento a la atención entregada por la red pública. “Las personas, una vez que completen su ficha FIBE y tengamos el listado del RUT, van a poder acceder a atenciones dentro de estos centros privados”, precisó la secretaria de Estado.

Por su parte, el director de Fonasa, Camilo Cid, enfatizó que se trata de un mecanismo previamente probado en otras emergencias. “No es una improvisación. Es un sistema que Fonasa probó y activó en el caso del lamentable incendio de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso en 2024”, recordó. Según Cid, en esa oportunidad se atendieron cerca de 50 mil personas damnificadas, explicitando que el servicio funciona correctamente.

“Se trata que las personas damnificadas puedan atenderse en clínicas de la región de forma gratuita, para que no tengan ninguna barrera y puedan dedicar sus esfuerzos a enfrentar los otros problemas que genera una emergencia de esta magnitud”, sostuvo.

Respecto a la vigencia del sistema, la ministra Aguilera aclaró que el sistema se extenderá mientras esté vigente la alerta sanitaria. “La fecha que está indicando la alerta sanitaria es hasta el 31 de marzo”, indicó, agregando que las personas ingresadas en el sistema podrán mantener atenciones programadas, como exámenes, hasta el 30 de abril.

En cuanto al funcionamiento, el director del seguro público de salud detalló que los damnificados deberán contar con FIBE y solicitar un identificador. “Las personas llaman al call center de Fonasa, piden un ID, un número de serie, y con ese pueden acceder a la clínica que esté más cerca de su casa y a la que desean acceder”, explicó.

Sobre el avance del catastro, la ministra informó que el levantamiento de fichas FIBE ya comenzó en las comunas más afectadas. “Ya teníamos más de 500 fichas levantadas (…) y lo que estima el Ministerio de Desarrollo Social es que al fin de esta semana la gran mayoría de las fichas van a estar levantadas”, aclaró.

El convenio considera consultas médicas de especialistas, exámenes de laboratorio, toma de muestras e imagenología, todas de carácter ambulatorio y sin incluir hospitalizaciones. Incluso desde la ACHS cuentan con un servicio de salud mental.

Los representantes de las clínicas destacaron el despliegue en terreno y la coordinación con la autoridad sanitaria, subrayando el valor de la alianza público-privada para responder de manera oportuna a las necesidades de salud de las personas víctimas de los incendios en la región.