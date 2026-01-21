Balance Conaf: 28 incendios forestales se mantienen en combate

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un nuevo balance sobre los incendios forestales que afectan al país.

A través de sus redes sociales, Conaf detalló que a las 21:00 horas de este martes, existen 28 incendios en combate.

En la Región del Maule, se mantiene el incendio Curacura en la comuna de Retiro, que ya ha afectado 30 hectáreas. En la Región de O’Higgins se encuentra el incendio Camino Las Lomas en la comuna de Mostazal, que lleva una superficie de 36,7 hectáreas.

En tanto, toda la Región de La Araucanía se encuentra con alerta roja. El siniestro Conoco Chico en la comuna de Temuco ha afectado 400 hectáreas.

En la comuna Nueva Imperial, el incendio Bolilche ha consumido 668 hectáreas. El siniestro Lingue Bajo, comuna de Lumaco, el fuego ha afectado 350 hectáreas.

El Incendio Santa Cruz, comuna de Collipulli, ha consumido 657 hectáreas, mientras que en Angol el fuego ha dañado 1.945.

En la Región del Biobío, que se encuentra con alerta roja, los incendios Trinitarias y Rancho Chico en la comuna de Concepción han consumido 15.260 y 7.070 hectáreas, respectivamente. En la comuna de Laja el incendio Rucahue Sur ha destruido 4.123 hectáreas.

En la Región de Ñuble, que también se encuentra con alerta roja, el incendio forestal Rahuil Bajo, comuna de Ranquil, lleva una superficie de 500 hectáreas, mientras que el siniestro Monte Negro, comuna de Quillón, ya ha afectado 1.500 hectáreas.

Los incendios en la comuna de Ránquil y en Pinto han afectado 4.500 y 36,2 hectáreas, respectivamente.