Bono de recuperación: primer pago a familias afectadas por incendios se realizará dentro de una semana

Con bonos que van desde los $750.000 hasta $1.500.000, el Gobierno detalló el cronograma de las primeras ayudas directas para las familias que perdieron sus hogares en los incendios, anticipando que el primer listado de beneficiarios se conocerá en las próximas horas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, detalló los avances en la implementación de las ayudas tempranas para las miles de familias impactadas por los incendios forestales, una de sus preocupaciones centrales. El eje principal es el bono de recuperación, que contempla dos montos diferenciados según el nivel de daño: $1.500.000 para afectación alta y $750.000 para afectación media.

Para agilizar el proceso, Elizalde enfatizó la importancia del levantamiento de la ficha FIBE y adelantó un hito clave: en las próximas horas se conocerá el primer listado oficial de personas seleccionadas para recibir este beneficio. Se espera que los pagos correspondientes se realicen dentro del plazo de una semana.

Además de este apoyo, el ministro relevó un plan específico de ayuda para los sectores productivos rurales, dirigido a agricultores y apicultores, el cual requiere la elaboración de una ficha de afectación silvoagropecuaria.

Elizalde recalcó que el trabajo del Comité de Ayudas Tempranas continúa en sesión permanente, lo que significa que podrían anunciarse nuevas medidas de apoyo en los próximos días, sumándose a los bonos y planes ya anunciados por el Ejecutivo.