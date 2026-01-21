Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Cámara Minera cuestiona designación de Mas como biministro: "Era la oportunidad de nombrar a un profesional del sector"

Los gremios mineros advirtieron que la minería, clave para la economía nacional, requiere experiencia específica. Pese a las reservas, mostraron su disposición a colaborar con la nueva autoridad para impulsar productividad y sostenibilidad.

Los gremios mineros advirtieron que la minería, clave para la economía nacional, requiere experiencia específica. Pese a las reservas, mostraron su disposición a colaborar con la nueva autoridad para impulsar productividad y sostenibilidad.

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La Cámara Minera de Chile expresó su malestar por el nombramiento de Daniel Mas como biministro de Economía y Minería, decisión anunciada la noche del martes por el presidente electo José Antonio Kast.

Esta era la oportunidad de nombrar a un profesional del sector minero para dirigir la cartera; sin embargo, nos encontramos con un experto en agronomía”, señaló el presidente del gremio, Manuel Viera.

Viera agregó que se había solicitado al mandatario que Minería no quedara bajo un biministro o triministro, petición que no fue considerada. “Hoy la minería, siendo nuestra imagen país y la actividad que más recursos aporta a las arcas fiscales, es tratada como de segunda categoría. No cuestiono las capacidades de Daniel Mas, pero el sector requiere conocimiento especializado para aumentar la productividad, mantener la competitividad y atraer inversión”, enfatizó.

A pesar de las críticas, la Cámara Minera manifestó su disposición a colaborar con Mas para impulsar un desarrollo sostenible, revisar las dificultades del sector y atender los requerimientos que exige el mercado global.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) expresó reservas sobre dejar la cartera en manos de un biministro, pero destacó que espera que la administración logre una conducción adecuada de la cartera y avances en la agenda minera. El gremio enfatizó la necesidad de políticas claras que agilicen proyectos, protejan estándares ambientales y de seguridad, y apoyen a la pequeña y mediana minería.

Pese a las críticas, la Sonami reiteró su disposición al diálogo técnico y a colaborar con el nuevo gabinete para fortalecer un sector clave en la economía nacional.

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