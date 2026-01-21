Catalina Soto sigue haciendo historia: ganó la etapa 3 del Tour de El Salvador 2026

La chilena Catalina Soto se impuso por segunda vez en el Tour de El Salvador al lograr la victoria en la Etapa 3, lo que representa un hito para el ciclismo nacional.

Según informa ridechile.cl, la ciclista escala en la tabla de posiciones del Tour de El Salvador, colocándose en el 15° puesto de la clasificación general individual y con una diferencia de 57 segundos de la líder, la ciclista española Ainara Albert (7:03:04).

Catalina obtuvo el primer lugar en la Etapa prólogo, que se desarrolló el sábado 17 de enero en un recorrido 2.7K. El domingo 18 de enero en la Etapa 1 la chilena sufrió un accidente que provocó el quiebre de la cadena de su bicicleta y fue penalizada con 57 segundos. El lunes 19 de enero volvió a la competencia, después de que el día anterior recibió asistencia médica. Y finalmente, este martes 20 de enero volvió al triunfo haciendo historia en el ciclismo nacional, tras obtener dos victorias en una Vuelta UCI.

El Tour de El Salvador culminará este miércoles 21 de enero con la Etapa 4 con un circuito de 95.9K y un desnivel positivo de 1.130m, el circuito comenzará desde Metapán y terminará en Santa Ana.

Foto portada. IG @catasotocampos