Estudiantes de la U. de Chile activan red de acopio centralizado y voluntariados de emergencia

Ante la emergencia que afecta al sur de nuestro país, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), a través de su Secretaría de Extensión y Trabajos Voluntarios (SEXTTVV), anunció la puesta en marcha de una estrategia de ayuda coordinada. La iniciativa busca unificar los esfuerzos estudiantiles mediante un acopio centralizado y la preparación de brigadas de voluntariado para apoyar a las zonas afectadas.

Con el objetivo de entregar un aporte unificado y eficiente, se estableció una red de centros de acopio en diversos campus de la universidad. Estos espacios funcionarán de 10:00 a 18:00 horas y estarán gestionados por los respectivos centros de estudiantes en colaboración con la SEXTTVV:

Casa FECH: Organizado por la SEXTTVV y SESEGEN – Facultad de Derecho (Sala CED): Organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho.

Campus Juan Gómez Millas (Sala CEFH): Organizado por el CEFH. – Campus Eloísa Díaz (Hall CES y Oficina DAEC): Organizado por el Centro de Estudiantes de la Salud.

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Casa CEI): Organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería.

Campus Sur: Organizado por el Centro de Estudiantes de Veterinaria (CEV).

Además de la recolección de insumos, la comunidad estudiantil organizará una “Lucatón”, cuyos fondos serán destinados directamente a organizaciones que operan en los sectores más damnificados.

Para garantizar que la ayuda llegue a su destino, la SEXTTVV mantiene una coordinación estrecha con la Federación de la Universidad de Concepción (UDEC) y la Cruz Roja regional, asegurando una logística efectiva y transparente en la entrega de lo recaudado.

Mirando hacia la etapa de reconstrucción y asistencia en terreno, la Secretaría de Extensión se encuentra adaptando sus capacitaciones para formar a los y las estudiantes en Trabajos Voluntarios (TTVV) de emergencia.

“Estamos trabajando junto a organismos técnicos como INJUV, CITRID y la Mesa Nacional de Voluntariados para instruir a quienes deseen sumarse. La activación de estos trabajos dependerá de la evolución de la emergencia y el control de los siniestros”, señalaron desde la SEXTTVV.

La información sobre el estado de las donaciones y la apertura de convocatorias para voluntarios será actualizada periódicamente a través de las redes oficiales de la SEXTTVV (@ttvv_fech).