Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de Abril de 2026


Estudiantes de la U. de Chile activan red de acopio centralizado y voluntariados de emergencia

Además de la recolección de insumos, la comunidad estudiantil organizará una “Lucatón”, cuyos fondos serán destinados directamente a organizaciones que operan en los sectores más afectados producto de los incendios forestales.

Además de la recolección de insumos, la comunidad estudiantil organizará una “Lucatón”, cuyos fondos serán destinados directamente a organizaciones que operan en los sectores más afectados producto de los incendios forestales.

Nacional

Ante la emergencia que afecta al sur de nuestro país, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), a través de su Secretaría de Extensión y Trabajos Voluntarios (SEXTTVV), anunció la puesta en marcha de una estrategia de ayuda coordinada. La iniciativa busca unificar los esfuerzos estudiantiles mediante un acopio centralizado y la preparación de brigadas de voluntariado para apoyar a las zonas afectadas.

Con el objetivo de entregar un aporte unificado y eficiente, se estableció una red de centros de acopio en diversos campus de la universidad. Estos espacios funcionarán de 10:00 a 18:00 horas y estarán gestionados por los respectivos centros de estudiantes en colaboración con la SEXTTVV:

  • Casa FECH: Organizado por la SEXTTVV y SESEGEN – Facultad de Derecho (Sala CED): Organizado por el Centro de Estudiantes de Derecho.
  • Campus Juan Gómez Millas (Sala CEFH): Organizado por el CEFH. – Campus Eloísa Díaz (Hall CES y Oficina DAEC): Organizado por el Centro de Estudiantes de la Salud.
  • Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (Casa CEI): Organizado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería.
  • Campus Sur: Organizado por el Centro de Estudiantes de Veterinaria (CEV).

Además de la recolección de insumos, la comunidad estudiantil organizará una “Lucatón”, cuyos fondos serán destinados directamente a organizaciones que operan en los sectores más damnificados.

Para garantizar que la ayuda llegue a su destino, la SEXTTVV mantiene una coordinación estrecha con la Federación de la Universidad de Concepción (UDEC) y la Cruz Roja regional, asegurando una logística efectiva y transparente en la entrega de lo recaudado.

Mirando hacia la etapa de reconstrucción y asistencia en terreno, la Secretaría de Extensión se encuentra adaptando sus capacitaciones para formar a los y las estudiantes en Trabajos Voluntarios (TTVV) de emergencia.

“Estamos trabajando junto a organismos técnicos como INJUV, CITRID y la Mesa Nacional de Voluntariados para instruir a quienes deseen sumarse. La activación de estos trabajos dependerá de la evolución de la emergencia y el control de los siniestros”, señalaron desde la SEXTTVV.

La información sobre el estado de las donaciones y la apertura de convocatorias para voluntarios será actualizada periódicamente a través de las redes oficiales de la SEXTTVV (@ttvv_fech).

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