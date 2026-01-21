Incorporación de exconcertacionistas en gabinete de Kast indigna a socialistas y radicales

Las críticas de la futura oposición al gabinete ministerial que anunció este miércoles el presidente electo, José Antonio Kast, han sido múltiples. Desde los cuestionamientos a la secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), Judith Marín, que asumirá el Ministerio de la Mujer; pasando por los dos abogados que representaron a Augusto Pinochet —Fernando Barros de la cartera de Defensa y Fernando Rabat de Justicia—; hasta los dos exministros de la Concertación que ahora serán parte de un gobierno de ultraderecha.

Se trata de la actual senadora y exministra de Trabajo de Michelle Bachelet, Ximena Rincón, y del exministro de los gobiernos de Bachelet y Ricardo Lagos, Jaime Campos.

Tras ser ratificado como titular de Agricultura, Campos fue consultado tanto por su designación como por el malestar que esta ha generado en su propia colectividad, el Partido Radical, que forma parte del actual oficialismo.

El abogado aseguró que le tiene “sin cuidado” lo que diga su partido y no tiene miedo a que lo expulsen. “Que me pasen (al Tribunal Supremo). Ahora, no sé si un partido en extinción tendrá facultades legales para hacerlo”, señaló Campos.

Este miércoles, José Antonio Kast defendió los nombramientos Ximena Rincón y Jaime Campos. Durante su participación en un seminario de Clapes UC, el presidente electo afirmó estar orgulloso de que sean parte de su gabinete: “Eso es lo que hoy día nos abre una gran posibilidad de salir adelante, el diálogo (…) Nuestro gabinete es uno que no obedece a cuoteos y no responde a presiones ni a imposiciones”.

Desde el Partido Radical, los diputados Rubén Oyarzo y Tomás Lagomarsino cuestionaron a Campos por ir en contra de las directrices de su colectividad. Oyarzo manifestó que “cuando uno milita en un partido tiene que regirse a lo que decide el partido político y hacer lo correcto, no cuando solamente sea conveniencia propia”.

“Cuando vemos que el actual nombrado ministro de Agricultura, militante radical, no sigue las órdenes del partido y funciona de una forma personalista, está haciendo lo incorrecto. No es cuando conviene ser radical y cuando no conviene yo hago lo que quiero”, opinó.

Por su parte, el diputado del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri, tampoco tuvo palabras amables para los exministros de la Concertación. A su juicio, “las convicciones políticas no se pueden vender por un cargo y no es posible que gente que hasta hace poco se decía de centro izquierda, termine siendo ministros de un gobierno de ultraderecha”.

Respecto a Campos, el parlamentario recordó que el futuro ministro de Agricultura de Kast “desobedeció” a la expresidenta Bachelet, cuando en 2018 se negó a firmar el decreto que cerraba la cárcel de Punta Peuco. Sobre Ximena Rincón, sostuvo que no tiene una expertis conocida en Energía como para asumir esa cartera.

“Es una señal que es absolutamente contraria a lo que se ha dicho durante la campaña. La verdad es que la ministra recién nombrada no sabemos muy bien qué es lo que sabe de Energía. No tiene ningún conocimiento de esa materia y su llegada solo obedece al cuoteo político”, acusó.

En contraste, el diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, enfatizó que los principios que guiaron a Kast para elegir a su gabinete, “fueron pragmáticos, relacionados con la experiencia y con la capacidad de avanzar en distintas temáticas que tiene que ver con los dilemas que vive nuestro país”.

Asimismo, aseveró que Jaime Campos “lo dejó muy claro (…) tiene un bagaje político inigualable y no tiene temor a decir verdad cuando lo amerita”.