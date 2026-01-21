Kast presenta su primer gabinete y fija énfasis en seguridad y gestión

Con énfasis en la gestión y el control de las crisis que enfrenta el país, el presidente electo José Antonio Kast encabezó la noche de este martes la presentación de su primer gabinete presidencial, oficializando a los ministros y ministras que asumirán las distintas carteras a partir del 11 de marzo.

La actividad se realizó en Gloria 88, en Las Condes, donde el mandatario dio a conocer a los 24 secretarios de Estado que conformarán su equipo. Según se indicó, el gabinete “no fue conformado para administrar la normalidad”, sino para enfrentar una “emergencia nacional” marcada por crisis en seguridad, economía y cohesión social.

La primera autoridad anunciada fue la abogada y ex fiscal regional de Tarapacá María Trinidad Steinert, quien asumirá el nuevo Ministerio de Seguridad. En el documento de presentación se subrayó que “la seguridad no es un privilegio, es un derecho humano básico”, adelantando que será uno de los ejes centrales de la administración.

Luego, Kast presentó a Fernando Barros en Defensa; Fernando Rabat en Justicia; José Francisco Pérez Mackenna en Relaciones Exteriores; María Jesús Wulf en Desarrollo Social y Familia; y May Chomalí en Salud.

En Educación asumirá María Paz Arzola; en Mujer y Equidad de Género, Judith Marín; en Deporte, Natalia Duco; y en Culturas, Artes y Patrimonio, Francisco Undurraga.

Interior será encabezado por Claudio Alvarado; la Segpres por José García Ruminot; y la Segegob por Mara Sedini.

En el área económica, Jorge Quiroz asumirá Hacienda; Daniel Mas será biministro de Economía y Minería; y Tomás Rau liderará Trabajo. Energía quedará a cargo de Ximena Rincón y Agricultura de Jaime Campos.

El equipo se completa con Martín Arrau en Obras Públicas; Louis de Grange en Transportes y Telecomunicaciones; Catalina Parot en Bienes Nacionales; Francisca Toledo en Medio Ambiente; Iván Poduje en Vivienda; y Ximena Lincolao en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Durante la presentación se recalcó que se trata de un gabinete intergeneracional, con presencia regional y diversidad profesional, y se enfatizó que el país “no puede darse el lujo del desorden, la ineficiencia o la corrupción”, señalando que el nuevo gobierno buscará actuar “con seriedad y responsabilidad”.