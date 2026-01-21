Ley de Incendios avanza en el Senado tras aprobación en Comisión de Hacienda

Este miércoles sesionó la Comisión de Hacienda del Senado para tramitar el proyecto que regula la prevención de incendios forestales. Esto, en medio de recientes tensiones entre el Gobierno, parlamentarios oficialistas y la presidenta de la instancia legislativa, Ximena Rincón, por la lentitud en la tramitación de la iniciativa, pese a contar con urgencia desde el Ejecutivo.

La senadora Rincón defendió que el proyecto ha sido tratado adecuadamente en concordancia con las conversaciones con el Ejecutivo. Además, sostuvo que la ley no soluciona los problemas respecto de los incendios forestales que afectan a nuestro país.

Luego de una extensa jornada de discusión en doble sesión, se lograron destrabar las indicaciones presentadas por el Ejecutivo, así como las normas que estaban pendientes, logrando despachar el proyecto a la sala del Senado.

En el detalle, la Comisión de Hacienda discutió las normas sobre cómo prevenir los incendios forestales sin generar efectos injustos ni normas difíciles de cumplir.

La instancia abordó dos indicaciones presentadas por el Ejecutivo referidas al régimen sancionatorio. Las modificaciones apuntaron a rebajar los topes máximos de las multas: de 2 mil a mil unidades tributarias (UTM) mensuales para infracciones graves, y de 5 mil a 3 mil unidades para infracciones gravísimas.

En el marco del debate, varios senadores plantearon que, aun con la rebaja, las sanciones seguían siendo elevadas y recaían principalmente sobre pequeños y medianos propietarios, sin que el proyecto fortaleciera de manera equivalente la persecución penal de los incendios ni incorporara apoyos económicos suficientes para el cumplimiento de las nuevas obligaciones preventivas.

“El problema que tienen estas normas, que es algo que le hemos reiterado al Ejecutivo en varias oportunidades, es que lamentablemente no viene a reforzar la persecución, la determinación de responsabilidad, el fortalecimiento de la Fiscalía”, criticó la senadora Rincón. En la discusión se puso sobre la mesa el inciso relativo a la posibilidad de solicitar la rebaja del avalúo fiscal de los predios, cuando la aplicación de medidas preventivas implique una disminución significativa de su valor.

El rol de Conaf

Otro punto relevante fue el análisis del inciso que asigna al Servicio Nacional Forestal el deber de monitorear el riesgo de incendios forestales e informar oportunamente a municipios y autoridades locales. Durante la discusión, se destacó el uso de instrumentos como el “Botón Rojo”, que integra variables meteorológicas y territoriales para anticipar escenarios de alto riesgo.

Ante las dudas de los parlamentarios, el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza, explicó el trabajo de Corporación Nacional Forestal (Conaf) al respecto: “Toma distintos incidentes respecto a temperatura, cantidad de vegetación, lugares, material cartográfico, información producto de temperatura, se cruzan datos con la Dirección General Meteorológica de Chile, donde nos determina qué territorios tenemos mayor posibilidad. Y cuando esto está, desde el punto de vista técnico, con una ignición mayor al 70%, nosotros activamos algo que se denomina ‘Botón Rojo’, que además envía la alerta a los distintos territorios”.

“Sin duda alguna podemos hacer un trabajo mucho más de coordinación con los municipios, pero eso también nos ha permitido determinar qué zonas del país tienen mayor ocurrencia respecto a incendios. Y nos ha permitido también poder disponer de un mayor material de combate en aquellos lugares del territorio donde tenemos porcentajes de mayores probabilidades de incendios forestales”, detalló el subsecretario.

En tanto, la Comisión de Hacienda del Senado revisó los artículos que formalizan el deber de Conaf de dictar resoluciones periódicas de análisis nacional de riesgo por incendios forestales y de determinar áreas de riesgo alto o crítico.

De acuerdo con Catalina Núñez, asesora legislativa de Conaf, estos “estos instrumentos ya existen, pero ninguno tiene carácter vinculante. Lo que hace este proyecto es crearlos con rango legal, darles criterios técnicos claros y establecer una periodicidad de actualización”.

Así, subrayó que la determinación de áreas de riesgo no se aplicaría de manera uniforme a todo el territorio nacional, sino que se focalizará en zonas específicas previamente identificadas mediante análisis técnicos multicapa.

“Se ha realizado el análisis de que estas medidas serían en realidad medidas que se desarrollan a nivel de todo el territorio nacional, sin perjuicio de que serían en lugares específicos y no en la completitud del territorio en términos de que no sería el 100% del territorio, sino que son algunas zonas específicas previamente determinadas por la corporación en base a este análisis de riesgo”, planteó Núñez al respecto.