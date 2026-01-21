Miguel Ángel Fernández y gabinete de independientes de Kast: "Refleja el estado del sistema de partidos en Chile"

El doctor en Ciencia Política y subdirector académico de Faro UDD, Miguel Ángel Fernández, desdramatizó el alto componente de independientes del gabinete de José Antonio Kast. En cambio, argumentó que el elenco convocado por el republicano “refleja el estado del sistema de partidos en Chile”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el analista destacó que el gabinete también intenta “estar en sintonía con lo que fue la campaña del presidente electo, esta idea de un gobierno de emergencia que establece un énfasis en gestión”.

“La emergencia por definición tiene un tiempo acotado de acción y eso significa también que los ministros que están en este momento siendo nombrado, probablemente van a tener acciones muy específicas que cumplir durante los primeros 100 días de Gobierno”, pronosticó.

Miguel Ángel Fernández también apuntó a una “revalorización de los 30 años”. “Cuando uno incorpora a un gabinete a personas como Jaime Campos, como Ximena Rincón, que fueron parte de los gobiernos de la Concertación y que fueron parte de los gobiernos de Michelle Bachelet, es una señal política muy fuerte”, estimó.

El doctor en Ciencia Política aseguró que la experiencia política viene de la mano de figuras como Campos, Rincón, Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior y José García Ruminot en Segpres. Además, apuntó a figuras con trayectoria en el Estado como la futura titular de Salud, May Chomalí.

A su juicio, la falta de “ministros políticos” que se ha criticado pudo ser un riesgo hace un par de años, pero ahora los partidos “están debilitados”. “Lo vemos con el efecto del transfuguismo en los últimos ocho años, dentro de los últimos dos hemiciclos. La realidad es que tampoco es una carta de seguridad que un ministro sea político en la probabilidad de que tenga una frase desafortunada en la opinión pública. De esa manera, me parece que uno puede leer un poco la confirmación del gabinete”, opinó.

En esa misma línea, Fernández señaló que no habrá mayores problemas con algunas carteras en específico, como Justicia y Derechos Humanos, a cargo del exabogado de Augusto Pinochet, Fernando Rabat; o Mujer y Equidad de Género, donde la titular será la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín.

Para el analista, la clave estaría en que esos ministros se concentren en la gestión, más que involucrarse en la discusión pública. “Me parece que entre más alejados estén de la opinión pública, probablemente menos ruido van a levantar frente a aquellas críticas que naturalmente comienzan a surgir”, enfatizó.

Según el doctor en Ciencia Política, lo relevante será cómo Rabat y Marín se manejarán comunicacionalmente y cómo podrán equilibrar “bien la lógica entre tener que hacer anuncios y, al mismo tiempo, la acción que van a intentar ejercer en los planes de corto plazo para la instalación”.