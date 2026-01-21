Presidente Boric: "Cualquier agresión a Bomberos merece el repudio de la sociedad entera"

El Presidente Gabriel Boric valoró la gestión de Bomberos en medio de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, y advirtió que quienes agredan a los voluntarios “merecen el repudio de la sociedad entera”.

Durante una visita a Florida, el Mandatario fue enfático: “Cualquier agresión a Bomberos es absolutamente inaceptable, merece el repudio de la sociedad entera. Lo dije ayer en la región de La Araucanía, que las personas que agredan a Bomberos van a ser identificadas y van a ser castigadas con todo el peso de la ley”.

Las declaraciones del Jefe de Estado surgieron tras un reporte sobre una presunta agresión a voluntarios de Bomberos mientras combatían las llamas en el sector Puente 3, a la altura de Las Pataguas, en Concepción. No obstante, el contraalmirante Edgardo Acevedo, jefe de la Defensa Nacional del Bío Bío, precisó que “el ataque está en proceso de análisis, pero el ataque en sí no existió, según los antecedentes que nosotros tenemos”. La denuncia, según Acevedo, se basó en ruidos que los voluntarios identificaron como posibles disparos.

Sobre este incidente, el Presidente Boric aclaró que lo ocurrido en Concepción “no fue una agresión directa a Bomberos, pero de todas maneras, Bomberos son nuestros héroes, Bomberos son voluntarios que se están sacrificando al máximo”.

El Mandatario concluyó con un llamado al respeto: “Muchas veces los vecinos no tienen por qué entender las decisiones que toma Bomberos, pero las decisiones que toman tienen una lógica. Entonces yo les pido que respeten, que respeten las decisiones que toman las instituciones”.