Región del Biobío concentra afectación por los incendios: 19 fallecidos y 608 casas destruidas

El Gobierno entregó este miércoles un nuevo balance de la catástrofe forestal en el sur del territorio nacional, mientras las autoridades advierten que el número de viviendas destruidas, que ya alcanza las 764, seguirá aumentando a medida que los equipos accedan a las zonas más afectadas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó que se mantiene en 20 la cifra de personas fallecidas, las que en su gran mayoría —19— se registran en la Región del Biobío, mientras que una corresponde a la Región de Ñuble. Sin embargo, las autoridades no descartan que el número pueda aumentar.

“Ministerio Público, la PDI y el Servicio Médico Legal están haciendo la revisión de las zonas donde podrían encontrarse cuerpos”, sostuvo el titular del Interior.

Los daños materiales son cuantiosos, con un total de 6 mil 707 personas damnificadas y 764 viviendas completamente destruidas por el fuego. La Región del Biobío concentra la mayor parte de esta destrucción, con 608 viviendas perdidas, seguida por Ñuble con 153.

Elizalde advirtió que este registro es preliminar: “Tal como hemos señalado, el número de viviendas destruidas va a ser mayor, pero esto es lo que se ha podido registrar en la medida que se ha entrado al terreno”.

Frente a la emergencia, actualmente 504 personas se encuentran albergadas en 14 centros operativos. El ministro explicó que “había más albergues operativos antes, pero conforme a la evolución que han tenido los incendios, en algunos casos ya no ha sido necesario mantenerlos en funcionamiento”.

En el combate directo de las llamas, se reportaron condiciones favorables durante la noche del martes, especialmente en el área de Concepción. Paralelamente, la ayuda humanitaria ya está en terreno, con más de 130 toneladas de insumos en proceso de distribución activa entre las comunidades afectadas.