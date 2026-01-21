Senador Insulza (PS): "No creo en las coincidencias, alguien está provocando incendios en este país"

“Alguien está provocando incendios en este país”. Con estas palabras el senador José Miguel Insulza (PS) descartó las casualidades respecto a los masivos incendios forestales en el sur. Para el histórico militante del Partido Socialista, los siniestros no son “coincidencias”. Además, abordó la tramitación de la Ley de Incendios Forestales y el reajuste al sector público.

Frente al emplazamiento del Ejecutivo a la Comisión de Hacienda del Senado por no poner en tabla la Ley de Incendios, el senador señaló: “En realidad el Presidente dice, ‘nosotros le damos urgencia’, pero la cantidad de leyes con urgencia es imposible de manejar (…) hay una cantidad de leyes que son urgentes, realmente urgentes y son con discusión inmediata, todas esas copan tremendamente el calendario de las comisiones, sobre todo de las que tratan la gran mayoría de las cosas del Senado o el Congreso”.

“Lo segundo, cada vez que se va a votar algo dicen, ‘no, es que esto es más importante’. Ahora, yo creo que el Congreso debería tener sus propias prioridades, pero generalmente lo que se vota y lo que se está votando son las prioridades del Ejecutivo, eso a veces deja atrás las otras leyes”, agregó.

En esa línea, Insulza indicó que este miércoles se votará definitivamente la iniciativa. “Estaba fijado desde antes, estaba comprometido votarla, pero repito, aquí son responsabilidades compartidas (…) hay la necesidad de esta ley, va a salir hoy, va a salir tarde, va a salir atrasada y fue demorada muchas veces, a veces incluso por el Ejecutivo, así que no le echen la culpa solamente a la Comisión de Hacienda”, aseveró.

Respecto a los incendios en sí, el senador cuestionó que sucedan en la magnitud que lo hacen en cada temporada: “Ya son varios años en que estallan incendios simultáneos en distintos lugares, yo no creo que puedan haber tantos incendios simultáneos que ocurren en los mismos lugares, son varios años que pasa esto en la temporada de los incendios”.

“No creo creo en las coincidencias, alguien está provocando incendios en este país y eso lo ha señalado la policía. Yo espero que se siga investigando y que haya alguna forma de vigilancia mucho mayor de los lugares donde se pueden producir incendios”, agregó.

Reajuste al sector público

El parlamentario aseguró que le “parece extraño” el debate respecto a los fondos de emergencia que puso sobre la mesa la contralora Dorothy Pérez en el marco del reajuste al sector público, porque en el presupuesto nacional son muy bajos, explicó que se hace de esa forma porque habría que poner mucho dinero y tenerlo inmovilizado en caso de que no ocurriesen catástrofes.

“Lo que generalmente hace el Ministerio de Hacienda es poner en el presupuesto una cantidad muy baja para para cuestiones de emergencia y agregarlos cuando son indispensables. Siempre se entregan, a mí no me no me cabe ninguna duda que esta vez esos fondos van a existir, así que yo no comparto la preocupación de la contralora”, dijo.

Por otro lado, el histórico socialista analizó que existe una práctica en relación a la ley de reajuste que, a su juicio, se ha ido extendido “excesivamente”. “Se le agregan una cantidad de cosas que no tienen nada que ver” con el tema en sí, lo que dificulta y demora la tramitación, explicó.

“Incluso ni siquiera se le llama ley de reajuste, le llaman ley miscelánea y esto tiene el gran defecto que de pronto se legisla demasiado rápido sobre cosas que apenas se conocen”, aseguró.

En el caso de las denominadas “normas de amarre”, que terminaron por rechazarse en el Senado, Insulza calificó de “injustas” las críticas y aseguró que es necesario responder a la problemática de las contratas en el sector público por la cantidad de personas que llevan trabajando gran cantidad de años en esta condición.

“Incluso al final, en la última propuesta del ministro, no estaba incluido nadie que hubiera entrado a contrata durante este Gobierno, que para poder ser automáticamente recontratado tenían que tener cinco años trabajando para el Ejecutivo y eso no se aceptó”, cuestionó.