Trump está dispuesto a "involucrar" a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este martes que quiere “involucrar” a la opositora del régimen venezolano, María Corina Machado, en el futuro político de su país, días después de la reunión que mantuvieron en la Casa Blanca tras la operación militar estadounidense de principios de enero que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

“Una mujer increíblemente amable hizo algo increíble. Estamos hablando con ella, y quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo“, declaró el presidente norteamericano durante una conferencia de prensa para hacer balance de su primer año de gestión, coincidiendo con el aniversario de su vuelta a la Casa Blanca.

Este vuelco en la postura de Trump llegó días después que la opositora al régimen de Maduro le entregara la medalla del Premio Nobel de la Paz, que recibió semanas antes en Oslo “por su compromiso único con la libertad”. Cabe mencionar que, previo y posteriormente a la acción de Machado, el Comité Noruego del Nobel recordó que sus galardones son intransferibles e irrevocables.

Asimismo, el jefe de la Casa Blanca manifestó que “una de las razones por las que ahora” siente “tanto rechazo” a Venezuela es porque, según afirma, “abrió sus cárceles a Estados Unidos”. Acto seguido subrayó el cambio de relación con Caracas. “Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta”, y que las autoridades, lideradas hoy por Delcy Rodríguez, “han estado trabajando muy bien” con su gabinete.

En esa línea, el presidente estadounidense sostuvo que les “ha ido muy bien” hasta ahora: “Las compañías petroleras se están preparando para hacer inversiones masivas allí. Tienen más petróleo que incluso Arabia Saudí”.

La presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, reportó los primeros 300 millones de dólares provenientes de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos.

Machado en su visita a Estados Unidos, se reunió además con congresistas y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, . Tras la reunión con la OEA, declaró a la prensa que “todos los países que son Estados miembros de la OEA deben escuchar a su gente, porque yo sé que los pueblos de este hemisferio nos acompañan”.