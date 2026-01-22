"Es un proyecto de impunidad": senador Saavedra condena iniciativa que liberaría a presos de Punta Peuco

Este miércoles la Sala del Senado comenzó a discutir el proyecto de cumplimiento alternativo de penas: una iniciativa que por motivos de enfermedad o edad avanzada, permitiría a condenados por crímenes de lesa humanidad cumplir sus penas en arresto domiciliario.

Pese a que el debate fue pospuesto de manera indefinida —por una petición del senador Juan Ignacio Latorre (FA) de realizar una segunda discusión— la instancia sirvió para que parlamentarios de oposición y oficialismo marcaran sus posiciones en torno al proyecto.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, no solo se refirió a dicha iniciativa, sino que también a la reciente designación de Fernando Rabat como ministro de Justicia de José Antonio Kast.

Sobre el proyecto de ley, que es impulsado por parlamentarios de Chile Vamos, Saavedra afirmó que tiene “una diferencia notable respecto a los patrocinantes” y “una diferencia histórica respecto del valor de la justicia, el valor de la verdad y de la reparación”.

A juicio del senador, el proyecto “busca negar todo lo hecho y cubrir con un manto de impunidad a quienes fueron los responsables de torturas, de asesinatos y al mismo tiempo, condenar a muchas familias en el país a una búsqueda incesante de sus seres queridos y ellos, ocultando la verdad hasta el día de hoy”.

“Lo que pretenden hacer los parlamentarios de derecha es un proyecto de impunidad, en desmedro y en castigo de las familias que aún no tienen verdad y justicia”, recalcó.

De acuerdo a Saavedra, en el proyecto hay una mezcla “extraña y curiosa”, porque no solo se le daría la opción del arresto domiciliario a condenados por delitos de lesa humanidad, sino que también a personas responsables de crímenes comunes como homicidio y violación.

“Este proyecto permitiría que hubiera un indulto para aquellos que son asesinos y por otra parte, para quienes han cometido actos de violación y de afectación de niños y otras personas”, acusó.

Designación de Fernando Rabat como ministro de Justicia de Kast

El presidente electo, José Antonio Kast, anunció recientemente a su gabinete ministerial y quien figurará como ministro de Justicia y Derechos Humanos, es uno de los abogados que defendió al dictador Augusto Pinochet, Fernando Rabat. Frente al nombramiento, el militante del PS estimó que el enfoque que tomará la cartera, “va a estar del lado de aquellos que cometieron los crímenes de lesa humanidad”.

“Aquí no va a haber un Ministerio que tenga una actitud equilibrada y que permita que el país definitivamente camine hacia la reconciliación. Creo que se van a ahondar las distancias, se va a acrecentar la grieta con quienes creemos en la justicia, que creemos en la verdad y que creemos en un camino de reparación para el reencuentro entre los chilenos. (La reparación) no se va a dar con un ministro que tiene esos antecedentes”, opinó.

En esa misma línea, Saavedra indicó que la designación de Fernando Rabat tiene que ver con la “postura político-ideológica de siempre” de José Antonio Kast, más que con un gesto al pinochetismo o a la familia militar.

“Hay una coherencia. El negacionismo como elemento central de su identidad política. Para Kast no hay dictadura en Pinochet, acá no hubo violación de los derechos humanos, entonces eso se refleja en el nombramiento”, dijo.

De esa manera, el socialista reiteró que la decisión del mandatario electo “evidentemente es un gesto político”, pero en realidad es más un gesto para “ese grupo de chilenos, que son la familia militar, que es el pinochetismo, es el fiel reflejo de la identidad política” de Kast.