Excluye al PC y al FA: Partido Socialista convoca al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

El cónclave oficialista citado por el Presidente Gabriel Boric para este viernes, con el fin de analizar el cierre del período legislativo y las proyecciones políticas, fue suspendido. La cancelación se produjo en medio de un profundo descontento del Partido Socialista hacia el Partido Comunista y el Frente Amplio, originado por los reproches mutuos sobre la Ley Naín-Retamal, apropósito de la absolución del excarabinero Claudio Crespo.

A pesar de que el encuentro de gobierno no se realizará, la agenda política de la jornada no quedó vacía. La presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, coordinó una reunión alternativa para el mismo día a las 11:30 horas en la sede del partido, según informó La Tercera.

La convocatoria, de carácter deliberativo, incluyó al Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical, la Federación Regionalista Verde Social y la Democracia Cristiana. Se informó que cada colectividad podrá asistir con hasta tres representantes.

De forma intencionada, el Partido Socialista optó por excluir de la invitación al Frente Amplio y al Partido Comunista.

En el marco del homenaje al expresidente Eduardo Frei Montalva por 44 años de su muerte, realizado por la Directiva Nacional de la DC, la timonel socialista confirmó que su colectividad tendrá una reunión con algunos partidos del oficialismo, entre los que no se incluyen ni el Partido Comunista ni el Frente Amplio. Sin embargo, la senadora aseguró que su tienda sigue creyendo en la unidad de las fuerzas progresistas.

“La verdad es que más que cónclave o no, aquí hay una definición clara del Partido Socialista que es la unidad del progresismo. Lo hemos hecho durante muchos años en la experiencia de vida de nuestro partido, pero también es la experiencia de estos últimos cuatro años de gobierno donde el Partido Socialista ha sido artífice de la unidad”, destacó.

El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coublé, desdramatizó la distancia con el PS y planteó que las diferencias entre los partidos de izquierda deben trabajarse.

“Acá lo importante es que existan espacios de coordinación, de conversación y de procesar las diferencias, no de esconderlas, sino que me parece positivo que existan (…). Tengo ahí un matiz con el término de superar las diferencias, las diferencias existen y es bueno que también se discutan y se conversen de cara a la ciudadanía”, declaró Coublé.

Asimismo, el frenteamplista sostuvo que no considera que el encuentro de este viernes sea un “problema”, sino que “es algo que fortalece al sector y no que lo debilita como a veces se plantea”.

Por su lado, el excandidato presidencial del Frente Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, adelantó que su colectividad sí asistirá a la reunión con el PS y otras fuerzas del Socialismo Democrático. A su juicio, deben conformarse dos oposiciones al gobierno de José Antonio Kast.

“La realidad se ha ido prefigurando con mucha claridad durante particularmente las últimas dos semanas. Acá no van a haber dos oposiciones“, dijo. Sin embargo, apuntó a que sí existirá una “coordinación en dos oposiciones”, que reflejará las distintas maneras de hacer política entre un grupo de partidos y otros, lo que, a su juicio, “le hace bien al país”.