Guillermo Holzmann y primer año de Trump: “Ha significado un terremoto grado 9 para el sistema internacional”

Tras cumplir un año de su regreso a la Casa Blanca, la atención de los expertos se ha centrado en el balance de los primeros 365 días de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Un período marcado por la imposición de aranceles a decenas de países y por su protagonismo en conflictos internacionales como los de Gaza y Venezuela.

En entrevista para la primera edición de Radioanálisis, el analista internacional Guillermo Holzmann, académico de la Universidad de Valparaíso, afirmó que Trump “se ha convertido en el monarca del mundo”. “Instaló una disrupción completa en el sistema internacional que conocíamos, el sistema liberal, basado en el cumplimiento de normas, el respeto internacional y el multilateralismo. Todos esos elementos se debilitaron”, señaló.

El experto describió como un segundo eje del jefe de la Casa Blanca la política de ‘hacer grande a América’, que implica “un Occidente que depende de Estados Unidos y que queda expresado en su estrategia de seguridad nacional“. “Según esta visión, todos los países bajo la influencia directa de Estados Unidos deben alinearse obligatoriamente con lo que piensa y plantea Donald Trump”, explicó Holzmann.

“Este primer año significó un terremoto grado 9 en el sistema internacional, que ahora enfrenta el desafío de cómo adaptarse”, declaró sobre la respuesta global ante los movimientos de Trump.

Respecto a las disputas que ha impulsado, como la reciente por Groenlandia, Holzmann subrayó que la visión de Trump es “orientarse por los intereses nacionales de Estados Unidos y convertirlo en el líder mundial”.

“Groenlandia es fundamental para Estados Unidos en ese contexto. Principalmente en términos de seguridad, porque es un elemento central para la ‘cúpula dorada’, el proyecto de defensa más ambicioso que ha tenido Estados Unidos para protegerse de cualquier tipo de ataque, sea terrestre o extraterrestre, como lo mencionó el propio Trump”, detalló el analista.

Así, indicó que el objetivo con Groenlandia es “lograr plena autonomía en el territorio, concretar acuerdos para la explotación de minerales —incluidas las tierras raras— y establecer una base mucho más amplia que permita controlar todo el paso del Ártico“.

Holzmann recalcó que “Trump no improvisa” y que, en ese marco, América Latina queda “bajo el paraguas de Estados Unidos y en plena dependencia de sus decisiones“.

A su vez, el analista se refirió al impacto interno de estas políticas en EE.UU. “Lo que les ofrece al movimiento MAGA, que lo apoya, y al Partido Republicano, es obtener resultados antes de septiembre para asegurar la victoria en las elecciones de medio término del 11 de noviembre. Hay una estrategia político-electoral interna”, comentó.

“A nivel interno, lo que hace no es fácil; tiene detractores, pero le favorece mucho la fragmentación de los demócratas e incluso las divisiones al interior del Partido Republicano“, agregó Holzmann.