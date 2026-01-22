Japón: reinicio de la mayor central nuclear del mundo fue suspendido temporalmente

Un día después de reactivar la instalación, la compañía eléctrica japonesa TEPCO, paralizó sus intentos de reiniciar el reactor -unidad n.° 6- de la centrar nuclear Kashiwazaki-Kariwa, y ordenó apagarlo tras detectar una alarma en el sistema de monitorización de la barras de un control.

“Durante la operación de retirada de las barras de control se emitió una alarma en el sistema de monitorización (…) para una de las barras de control, y la operación fue suspendida”, explicó la empresa en un comunicado prensa.

“Si bien la investigación está en curso, dado que se espera que la determinación de la causa tome tiempo, hemos decidido cerrar temporalmente la central hoy e inspeccionar el área afectada”, agregaron.

El martes 20 de enero, unas 50 personas se manifestaron ante la sede de Tepco en Tokio coreando “no a la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa”, sin embargo, la mayoría de los japoneses se encuentra a favor de la reactivación de reactores que aún son operativos.

Cabe mencionar que el accidente de la planta nuclear de Fukushima, fue gestionado por TEPCO. En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas y comenzó el proceso que pausó indefinidamente.

Según RFI, Tepco ha invertido 8 mil millones de dólares en la modernización de la central de Kashiwazaki-Kariwa. Las normas japonesas de seguridad nuclear se han convertido en las más estrictas del mundo.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, tiene como objetivo que la energía nuclear genere el 20% de la electricidad del país en 2030, frente al 5% actual. También está impulsando la construcción de reactores de nueva generación. Por otro lado, quiere reducir la factura energética del país, estimada en más de 170 mil millones de dólares al año. La reactivación de la central nuclear más grande del mundo es una victoria para la industria atómica japonesa, pero cada reactivación supone una dura batalla.

Dependencia de los combustibles fósiles

Antes del terremoto y el tsunami de 2011, que causaron alrededor de 18 mil muertos en Fukushima, la energía nuclear representaba aproximadamente un tercio de la producción de electricidad de Japón, y el resto procedía principalmente de combustibles fósiles.

Actualmente, se encuentra muy por debajo, siendo una veinteava parte de la producción energética. El archipiélago es el quinto mayor emisor mundial de dióxido de carbono, por detrás de China, Estados Unidos, India y Rusia, y depende en gran medida de los hidrocarburos importados.