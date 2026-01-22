Orellana y sucesión de Judith Marín en el MinMujer: “Independiente de lo que uno opine, hay materias de ley que cumplir”

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió este jueves a la designación de Judith Marín como futura titular de la cartera por parte del presidente electo José Antonio Kast. La secretaria de Estado en ejercicio reveló que aún no ha tenido un contacto formal con su sucesora.

“No nos hemos reunido. No ha existido ningún contacto formal. De hecho, ayer intenté conseguir su teléfono, pero se me hizo muy tarde”, afirmó en conversación con ADN Hoy.

Respecto al proceso de transición, la ministra Orellana sostuvo que su equipo ya prepara el traspaso de la cartera, basándose en los principios de la administración pública, entre los que destaca la continuidad de la función estatal.

“Estamos preparando un proceso de traspaso. La administración pública se rige por varios principios, y uno de los más relevantes es la continuidad de la función pública. Es decir, hay tareas del Estado que no se suspenden por una transición de gobierno”, explicó. Agregó que el cronograma formal de coordinación se activará luego de un encuentro clave a nivel de gabinete: “Una vez que el ministro Álvaro Elizalde se reúna con el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzaremos la ronda de reuniones bilaterales”.

Consultada específicamente sobre la continuidad de las políticas de su gestión, Orellana subrayó que existen obligaciones legales que trascienden a cualquier gobierno. “Hay cosas que, independiente de lo que uno opine, hay que hacer, porque son materias de ley. La ley no es una opción”, señaló.

Asimismo, recordó haber adquirido compromisos de trabajo que planea honrar. “En lo personal, asumí un compromiso con la exministra Mónica Zalaquett de seguir tramitando un par de proyectos que nos parecían de consenso; en esa línea trabajaremos”, precisó.

Sobre los desafíos inmediatos que heredará la nueva autoridad, Orellana anticipó una agenda exigente. “A la nueva ministra le va a tocar la implementación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres y, después de eso, un par de cosas más (…) Yo creo que va a ser una tarea bien ardua”, afirmó.

En tanto, requerida por el perfil de Judith Marín y las críticas hacia ella desde el oficialismo y el movimiento feminista —centradas en su postura contraria al aborto y otras definiciones valóricas—, la ministra optó por no emitir juicios. En su lugar, destacó la experiencia municipal de su sucesora.

“Judith Marín tiene una experiencia previa como concejal; los municipios son la primera puerta de las personas para los servicios públicos en la mayoría de los casos, y para la mayoría de los problemas públicos”, señaló. Orellana concluyó enfatizando la seriedad de su responsabilidad actual: “Malamente podría yo calificar a quien me va a reemplazar, porque tengo una tarea que es fundamental, que es hacer un traspaso, y que no es solamente de burocracia”.