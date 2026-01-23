Bolsillo Familiar Electrónico de Emergencia entre ellas: Gobierno anuncia nuevas ayudas por incendios

El Presidente Gabriel Boric, anunció cinco nuevas medidas en apoyo a las familias afectadas por los incendios forestales que impactan a las regiones de Ñuble, Biobío, entre las que destaca el Bolsillo Electrónico de Emergencia, con un aporte de aproximadamente $1.900.000 (50 UF) para familias con afectación leve o media de su vivienda.

Desde La Moneda y en compañía del ministro del Interior, Álvaro Elizalde y el subsecretario de la misma cartera, Víctor Ramos, el Mandatario recordó que “todavía hay sectores donde se está combatiendo el fuego, por ejemplo, Ránquil, Quillón con el incendio San Lorenzo”.

“Hoy estamos concentrados, además del combate a los incendios, en la entrega de las ayudas. En esta fase es clave hacerse cargo de las necesidades más inmediatas de las personas afectadas y es lo que estamos haciendo con estas medidas”, destacó Boric.

En tanto, el Jefe de Estado valoró el trabajo del Comité de Ayudas Tempranas, que se encarga de coordinar estos beneficios sociales “con agilidad y eficiencia” y destacó la rapidez del levantamiento del catastro de la población afectada a través de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Las nuevas medidas anunciadas son:

Bolsillo Electrónico de Emergencia

Es un aporte económico de $1.900.000 aproximadamente (50 UF), que se entrega en un pago único, no reembolsable ni renovable, para familias con afectación leve o media de sus viviendas. Tiene como fin la compra de materiales de construcción y ferretería para reparación.

El monto se deposita en la CuentaRUT de la persona beneficiaria a través de la Ficha FIBE.

Subsidio de Retención Laboral

Es un aporte económico mensual para trabajadores de empresas afectadas por la catástrofe. Tiene un periodo inicial de tres meses con posibilidad de prórroga. El pago lo realiza el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) a las empresas, priorizando a las de menor tamaño.

“Por cada relación laboral existente se bonificará un 80% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM) durante los primeros tres meses y un 60% del IMM en los siguientes tres meses prorrogables”, explicaron desde el Gobierno.

La empresa tiene que acreditar su afectación ante la Seremi del Trabajo y mantener los contratos de trabajo vigentes.

Beca de Emergencia para Estudiantes

A través del Ministerio de Educación se entregará un aporte económico a estudiantes de educación básica, media y superior. Se accede a través de la ficha FIBE:

Educación básica y media: $200.000 por estudiante (aporte único).

Educación superior: 10 mensualidades de libre disposición de $700.000. Esto más un apoyo en alimentación equivalente a la Beca BAES (aprox. $48.000).

Útiles Escolares de Emergencia

A través de Junaeb se entregará un kit de útiles escolares de emergencia a niños, niñas y adolescentes. Estos se van a distribuir en los establecimientos educacionales habilitados como puntos de entrega. Se accede a través de la ficha FIBE.

Servicios de Emergencia en Terreno

El Estado realizará ferias de servicio en zonas dañadas para que las personas puedan realizar trámites trámites, recibir orientación y acceder a apoyos sin la necesidad de desplazarse.

Participarán: BancoEstado, Registro Civil, IPS, ChileAtiende, Poder Judicial, Dirección del Trabajo, SII, Bienes Nacionales, MINVU, SERVIU, Defensoría del contribuyente, CAJ, Comisión de Mercado Financiero (CMF) y servicios de los respectivos municipios.

Las medidas anunciadas se suman al paquete de ayudas ya implementado por el Ejecutivo, que incluye el Bono de Recuperación, cuyo pago comenzará a depositarse este fin de semana en las cuentas RUT de los primeros beneficiarios. Está habilitada la web Ayudastempranas.cl con la información sobre las ayudas disponibles, sus requisitos y los pasos para acceder a ellas.