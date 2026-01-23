Caso Brinks: carabinera detenida sería líder de la organización criminal detrás del millonario robo

La investigación por el millonario robo a la empresa de valores Brinks en Rancagua tuvo un desarrollo significativo este jueves, con la captura de una carabinera en servicio activo, señalada como la presunta líder de la organización criminal detrás del atraco.

Según informaron varios medios, la detenida es una funcionaria de 47 años que cumplía labores en la Subcomisaría Diego Portales. Fue aprehendida en la capital de la Región de O’Higgins y quedó a disposición de la justicia, a la espera de su control de detención fijado para el viernes en el Tribunal de Garantía de Rancagua.

La institución policial emitió un comunicado a través de la Prefectura Cachapoal, explicando la medida. “En el marco de una investigación que actualmente desarrolla el Ministerio Público, y en estrecha coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de la Institución, se ha dispuesto la desvinculación de una Sargento que se desempeñaba en la Subcomisaría Diego Portales”, se indicó.

Desde Carabineros confirmaron que, en coordinación con el Ministerio Público y su Departamento de Asuntos Internos, se procedió a su desvinculación inmediata.

El fundamento de esta acción fue detallado en el mismo texto: “La medida adoptada se fundamenta en la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, constitutivas de delito, las cuales estarían vinculadas a un robo que afectó a una empresa de valores en la comuna de Rancagua”.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, también confirmó la detención, precisando que al tratarse de una investigación en curso, los pormenores del procedimiento y los cargos específicos se revelarán durante la audiencia de control. “Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplican con rigor las medidas administrativas correspondientes, en concordancia con la política de tolerancia cero frente a hechos que vulneren la legalidad y la probidad”, añadió.

El atraco a la sucursal de Brinks ocurrió el 16 de agosto de 2024, con un botín cercano a los $12 mil millones. Con la reciente captura, el número de imputados en la causa llega a 21. Pese a los avances en la investigación, la mayor parte del dinero sustraído no ha sido recuperado; hasta el momento solo se han hallado más de $200 millones, los cuales estaban enterrados en el sector de Punta de Tralca.