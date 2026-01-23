Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


Gobernadores Regionales preocupados por exceso de burocracia para enfrentar incendios

Desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi) sostienen que la disposición de los recursos depende de revisiones administrativas que retrasan la entrega de ayuda a la comunidad en emergencias.

Desde la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi) sostienen que la disposición de los recursos depende de revisiones administrativas que retrasan la entrega de ayuda a la comunidad en emergencias.

Nacional

Tras los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, donde han fallecido 21 personas y miles de hectáreas quemadas, el presidente de la Agorechi, Pablo Silva Amaya, declaró estar preocupado por un “exceso de burocracia administrativa” que impide “que ante emergencias exista una respuesta eficaz y con pertinencia territorial en la toma de decisión”. Expresó además, a nombre de la organización, “nuestra total solidaridad con nuestros colegas gobernadores, Óscar Crisóstomo (Ñuble) y Sergio Giacaman (Biobío)”.

“A lo largo de los últimos cinco años, hemos insistido como gobernadores regionales sobre la necesidad de simplificar la tramitación de los recursos en Contraloría, cuestión que debe ser solucionada mediante una ley impulsada por el gobierno de turno”, agregó.

Por su parte, Sergio Giacaman, detalló que “en el Biobío, el Consejo Regional aprobó por unanimidad un marco presupuestario superior a los $34 mil millones para enfrentar esta emergencia y acelerar la reconstrucción. De ese monto, $2.359 millones corresponden al 2% de emergencia, de uso inmediato”.

Bidones de agua empaquetados, listos para ser enviados a los damnificados por los incendios, cortesía de la gobernación de O´higgins

La Gobernación de O´Higgins preparando paquetes de ayuda para los damnificados por los incendios.

Sin embargo, para que estos recursos lleguen efectivamente a las personas damnificadas, Giacaman explicó que: “Necesitamos que el Gobierno concrete con urgencia las transferencias correspondientes. Hoy no es momento de burocracia, es momento de ponernos al servicio de las personas. Más que anuncios, lo que se requiere es rapidez administrativa y decisión para que la ayuda llegue a tiempo”.

La autoridad regional de Biobío enfatizó que “la región ya hizo su parte; ahora es clave que el nivel central permita que estos recursos se ejecuten sin demoras”.

“Desde el Gobierno Regional de Ñuble hemos advertido con insistencia que, pese a nuestra inversión histórica de 15 mil millones de pesos en prevención, los recursos seguirán siendo insuficientes si no se corrigen las fallas estructurales de nuestro sistema”, declaró el gobernador Óscar Crisóstomo

Además, enfatizó que: “Es urgente que el Estado, el Parlamento, la Contraloría y el mundo privado, asuman su rol con la celeridad que la vida de nuestros habitantes exige: no podemos seguir demorando la tramitación de la Ley de Incendios y la Ley de Parcelaciones, ni mucho menos que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) cumpla cinco años estancado en burocracia”.

Por último, Crisóstomo hizo un llamado a las instituciones y al sector privado “para agilizar estos trámites ahora. La convivencia irregular entre viviendas forestales nos está costando cientos de vidas y requiere una solución definitiva que no admite más dilaciones”.

Cajas con mercadería, prontos a partir rumbo, a las regiones de Ñuble y Bío Bio.

Personas organizando camión con mercadería, rumbo a las regiones de Ñuble y Biobío.

El gobernador Regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, también enfatizó en la necesidad de avanzar en la confección de un PROT: “Se trata de un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación. Ello permitirá planificar de mejor forma el uso del espacio geográfico para prevenir o mitigar situaciones como las que estamos viviendo en Ñuble y Biobío”.

En tanto, el presidente de asociación de gobernadores, puntualizó que “si bien avanzó la Ley de Incendios en la comisión, aún falta que se apruebe en el pleno del Senado, lo cual es urgente para el territorio nacional y sus regiones. Estamos desde el 2023 esperando por esta materia tan relevante para Chile. Lo mismo con otras normas complementarias como la Ley de Parcelaciones”.

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