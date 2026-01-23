Hadad y Junta para Paz propuesta por Trump: “Esto es una pantomima, un show que se monta ante el mundo”

La iniciativa impulsada por Donald Trump para crear una “Junta de Paz” fuera de los marcos multilaterales tradicionales reavivó las tensiones diplomáticas y encendió alertas sobre el debilitamiento de Naciones Unidas. Para el exembajador Nelson Hadad, se trata de una maniobra unilateral que busca administrar el conflicto —y silenciar la crisis humanitaria en Gaza— más que resolverlo, profundizando el deterioro del sistema internacional y cerrando las puertas a una solución real para el pueblo palestino.

Donald Trump volvió a sacudir el escenario diplomático internacional con el anuncio de la llamada Junta de Paz, presentada como un mecanismo para mediar conflictos globales y apoyar procesos de reconstrucción. El lanzamiento, realizado en Davos, estuvo acompañado de duras críticas a Naciones Unidas, a la que el mandatario acusó de ineficiencia frente a las guerras actuales.

La propuesta, sin embargo, generó sospechas inmediatas en el ámbito internacional. Con una estructura centralizada y reglas propias, la Junta se sitúa al margen de los mecanismos multilaterales tradicionales. Para distintos analistas, más que fortalecer la cooperación internacional, la iniciativa apunta a construir una alternativa política y simbólica a la ONU, debilitando su rol histórico como árbitro global.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exembajador de nuestro país en Medio Oriente, Nelson Hadad, calificó la Junta de Paz como una decisión unilateral de Estados Unidos: “No considera la opinión de Naciones Unidas ni el Consejo de Seguridad”.

A su juicio, el objetivo no es resolver el conflicto, sino administrar su visibilidad. “En el fondo aquí se trata de establecer un blackout, una invisibilización que va acompañada de una normalización”.

El exdiplomático también cuestionó duramente la composición del organismo impulsado por Trump. “Si usted analiza los componentes de este ‘board for peace’, son los conocidos de siempre”, detalló, aludiendo a la presencia del yerno del presidente estadounidense, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del ex primer ministro británico Tony Blair.

Para Hadad, el mensaje es claro: “Esto es una pantomima. Esto es un show que se monta ante el mundo para dar cuenta de que Trump está cumpliendo los acuerdos, pero no se avanza un milímetro”. Y añadió: “Sigue la ocupación de Gaza”.

Hadad puso especial énfasis en la situación humanitaria en Gaza, que considera deliberadamente desplazada del debate internacional. “Estamos en pleno invierno, no está llegando la ayuda humanitaria que se había prometido, de los 600 camiones que pasaban por Rafah, están pasando 150. Es un drama humanitario brutal”.

El exdiplomático puntualizó que Israel ha profundizado su estrategia territorial. “La nueva política de Israel es transformar a los colonos armados para avanzar y anexionar la Cisjordania” y describió un escenario que, en su evaluación, “sigue siendo tan grave como lo fue en un principio”.

Para el exembajador, la llamada normalización diplomática no busca una solución de fondo, sino prolongar el statu quo.

El impacto de estas decisiones, sostuvo Hadad, trasciende Medio Oriente y golpea directamente al sistema internacional. “Aquí no hay ningún respeto”, afirmó sobre el trato actual hacia Naciones Unidas, organismo que vive “el momento más crítico de su historia, a contar de 1945”. En esa línea, recordó que la ONU se fundó para la “resolución pacífica de las controversias a través de la mediación, el recurso judicial, el arbitraje”, principios que hoy han perdido peso. “La opinión de Naciones Unidas no tiene ningún valor”, lamentó.

En ese contexto, Hadad alertó sobre presiones políticas directas sobre la organización. “Estamos en un proceso de cambio del secretario general y empiezan las presiones para que Trump ponga en su lugar una secretaria general que sea proclive a sus intereses”.

Para el exembajador, el núcleo del conflicto sigue siendo el mismo desde hace décadas. “No habrá paz en Medio Oriente si no se resuelve el tema palestino, si no se establece un Estado palestino independiente y soberano”, aseguró. Mientras eso no ocurra, sostuvo, “va a seguir la violencia, va a seguir la resistencia”, y las iniciativas que se presentan como diplomáticas “justamente cierran las puertas” a una salida real.

Pese al diagnóstico crítico, Hadad destaca un elemento positivo: “Yo rescato de este episodio es el reconocimiento que han hecho los países europeos del derecho que tiene el pueblo palestino a ejercer la autodeterminación”, mencionando a Francia, Inglaterra y España. Así, Hadad recordó que “hay 163 países que están reconociendo al Estado palestino”.

Sin embargo, el obstáculo central persiste: “Mientras exista el veto norteamericano, eso no se va a lograr”.