Incendios forestales: 14 detenidos arriesgan "máximas sanciones"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que las policías han logrado la detención de 14 personas sindicadas de tener participación en el origen de los incendios forestales que afectan a la zona centro sur del país, asegurando que estos hechos “no van a quedar en la impunidad”.

Según detalló el secretario de Estado, “llevamos a la fecha 12 detenidos por Carabineros y dos detenidos por la PDI”. A estos imputados, señaló, se les acusa de distintos grados de responsabilidad, “en algunos casos negligencia, en otros casos más graves, dolo”.

Elizalde atribuyó este resultado a un fortalecimiento de las capacidades investigativas. “Lo que ha hecho el gobierno es fortalecer las capacidades institucionales para contar con mejores herramientas (…) concentrado en un fortalecimiento de Carabineros, la PDI y CONAF”, explicó. Este trabajo, agregó, ha permitido obtener peritajes para determinar tanto el origen como la autoría de los siniestros.

El ministro hizo un contraste con gestiones anteriores: “Muchas veces en el pasado, habían incendios forestales y no pasaba nada, literalmente. Bueno, eso empezó a cambiar”. El cambio, a su juicio, se debe a un “trabajo acucioso y serio” del Ministerio Público y a las herramientas entregadas por el gobierno a las policías y a CONAF.

Respecto a las consecuencias para los responsables, Elizalde fue enfático: “se van a aplicar las máximas sanciones que establece la ley, el delito de incendio tiene de las máximas sanciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico”. Precisó que el detalle específico de cada caso será dado a conocer por el Ministerio Público, institución cuyas atribuciones el gobierno dice respetar.

La postura fue respaldada por el Presidente Gabriel Boric, quien desde otra instancia declaró: “Vamos a perseguir a quienes sean responsables. Ustedes ya han visto y lo hemos comunicado que hay detenidos por esto”.

El mandatario advirtió sobre la severidad de las penas: “quienes sean responsables de generar incendio arriesgan hasta cadena perpetua, hasta cadena perpetua, como es el caso de los responsables de los incendios en Valparaíso, Quilpué y Villa Alemana”. Boric aclaró que la investigación corresponde a la Fiscalía, pero dejó claro el mensaje de firmeza desde el Ejecutivo.

Las declaraciones buscan transmitir un doble mensaje: por un lado, mostrar resultados concretos en la persecución de los responsables de la catástrofe, y por otro, ejercer un efecto disuasivo mediante la advertencia de sanciones extremas, en un contexto donde la determinación del origen intencional o negligente de los incendios se ha vuelto un tema de alta sensibilidad pública.