Junto a partidos oficialista pero sin su hijo: DC conmemora 44 años de la muerte de Eduardo Frei Montalva

Este jueves, dirigentes de la Democracia Cristiana (DC), en conjunto con los partidos de la izquierda y centro izquierda, se reunieron para conmemorar 44 años desde la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva.

A la ceremonia religiosa y posterior ofrenda floral en su estatua de la Plaza de la Constitución, asistieron la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, el presidente del PPD, Jaime Quintana, el secretario general del Frente Amplio (FA), Andrés Coublé y el dirigente del Frente Regionalista Verde Social (FREVS), Jaime Mulet.

Los grandes ausentes fueron los miembros de la directiva del Partido Comunista (PC) —quienes apuntaron a problemas de agenda— y también, el hijo de Frei Montalva y expresidente, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Este último, acaba de enfrentar un proceso disciplinario en su partido, tras el apoyo que entregó durante la campaña presidencial a José Antonio Kast.

Requerida sobre la ausencia de Frei Ruiz-Tagle, la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss, aseguró que la tienda siempre ha sentido “un profundo respeto por las decisiones que a nivel familiar se tienen”.

“Sabemos a ciencia cierta que la familia Frei, los hijos, los nietos, también le rendirán homenaje y para la Democracia Cristiana eso es lo esencial. Que en todo lugar, en toda circunstancia, todo hombre y mujer demócrata cristiano le rinda el homenaje y el reconocimiento que merece Eduardo Frei Montalva”, expresó.

En esa misma línea, Krauss destacó la trayectoria del histórico militante de la DC, a quien calificó como “un hombre bueno, un servidor de nuestro país, quien fuera asesinado, hace 44 años atrás”.

“Queremos siempre traer a la vida presente, la vida, testimonio y acción política de un hombre como Frei Montalva y lo hemos hecho acompañados por las fuerzas políticas del progresismo. La Democracia Cristiana entiende la definición clara que es construir mayoría. Así le hacemos bien al país, así le hablamos al país y a la política”, sostuvo.