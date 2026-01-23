Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


Presidente Boric y cuestionamientos por gestión de la emergencia: "Siempre va a haber quienes prefieran criticar que aportar"

El Mandatario destacó la presencia permanente en terreno de las autoridades del Ejecutivo y de otros organismos. "No atacan solo al Gobierno, también a las Fuerzas Armadas, Senapred, municipios y a las gobernaciones regionales", aseveró.

El Mandatario destacó la presencia permanente en terreno de las autoridades del Ejecutivo y de otros organismos. "No atacan solo al Gobierno, también a las Fuerzas Armadas, Senapred, municipios y a las gobernaciones regionales", aseveró.

Incendios Forestales

En el marco del anuncio de nuevas ayudas para las zonas afectadas por los incendios forestales, el Presidente Gabriel Boric abordó las críticas de la oposición respecto al manejo de la emergencia. El Mandatario defendió la gestión del Estado en su conjunto y llamó a priorizar la unidad nacional sobre las críticas políticas.

Tras anunciar las ayudas, junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y al subsecretario de la cartera, Víctor Ramos, el Jefe de Estado fue consultado sobre las acusaciones de demora e ineficiencia, como las planteadas por la diputada electa del Partido Republicano, Paz Charpentier, o el exministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI).

En su respuesta, Boric optó por una defensa amplia, que no se limitó a su gobierno, sino que abarcó a todo el aparato estatal desplegado en la catástrofe. “Cuando alguien dice que aquí no se ha hecho nada o se ha hecho mal, no está atacando al Gobierno, está hablándole también a las Fuerzas Armadas, está hablándole también a la gente de Senapred que ha estado ahí, está hablando también a los municipios y a las gobernaciones regionales”, afirmó.

Militar se ve dirigiendo el tráfico. Detrás de él pasa una camioneta pick up blanca llena de botellas de agua.

Fuerzas Armadas en el marco de la emergencia forestal en el sur del país. Foto: Aton.

El Jefe de Estado destacó la presencia permanente en terreno de las autoridades de su gobierno y de otros organismos. “Nosotros hemos estado prácticamente todos los días en terreno con los alcaldes (…) hemos destinado ministros, subsecretarios, además de todos los equipos regionales”, señaló, recordando sus visitas a las tres regiones más afectadas y sus reuniones con decenas de alcaldes.

“Siempre va a haber quienes prefieran criticar que aportar”, aseveró Boric. Sin embargo, recalcó que su enfoque es otro: “Me quedo con la actitud que han tenido las principales autoridades del gobierno electo respecto a esto, porque para mí en estos temas no existe oposición oficialismo, existe Chile. Y en esa lógica es la que yo voy a seguir”.

Las críticas desde la oposición

Las declaraciones del Presidente Boric responden a un coro de cuestionamientos que se han intensificado en los últimos días. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, se refirió al proceso de reconstrucción, afirmando que “la vara que ha dejado este Gobierno es bien baja”.

Por su parte, la diputada electa Paz Charpentier, también republicana, acusó directamente al Gobierno de no enfrentar “de manera oportuna ni eficiente” la catástrofe. Una de las críticas más duras provino del exministro del Interior Rodrigo Delgado, quien sostuvo que “del presidente hacia abajo se ha llegado muy tarde en relación a esta catástrofe”.

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