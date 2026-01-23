Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Mayo de 2026


Selección chilena de Fútbol PC asegura cupo al Mundial en Estados Unidos

Tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 y el quinto lugar en la Copa América 2025, el equipo nacional clasificó por primera vez a la Copa del Mundo IFCPF 2026.

Tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 y el quinto lugar en la Copa América 2025, el equipo nacional clasificó por primera vez a la Copa del Mundo IFCPF 2026.

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Tras conseguir la medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 y el quinto lugar en la Copa América 2025, la Selección Chilena de Fútbol PC clasificó por primera vez a la Copa del Mundo IFCPF 2026.

El Mundial se disputará en Atlanta, Estados Unidos, entre el 11 y el 23 de octubre de 2026. El Team Para Chile informa que gracias a los puntos obtenidos durante 2025, nuestro país alcanzó el puesto 16° del Ranking Mundial IFCPF, asegurando así el cupo mundialista. “Chile hace historia en el Fútbol PC” destacan.

¿Cuáles son las otras Selecciones participantes? Irán, Brasil, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Irlanda, España, Alemania, Canadá, Australia, Tailandia y Japón.

El entrenador Sonny Riquelme afirma que están muy felices con esta clasificación anhelada durante 10 años.

“Yo he tenido la oportunidad de comenzar con el proceso el año 2015 y nos ha costado bastante conseguir este logro. Es una muy linda noticia empezando este 2026” comenta en entrevista con el canal CDO.

Destaca que “es la primera vez que tenemos la oportunidad de jugar un campeonato mundial”. Y concluye que la ventaja es que han jugado en otras ocasiones con potencias mundiales en Santiago 2023 donde obtuvieron el quinto lugar.

 

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