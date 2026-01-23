Tricel define ajustado resultado electoral del distrito 17: PDG se queda con el escaño

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) definió el resultado del ajustado distrito 17 en la Región del Maule. Si bien la UDI informó que su diputado Felipe Donoso fue reelecto, el Partido de la Gente (PDG) pudo celebrar este viernes que el fallo del Tricel favoreció a su candidato, Guillermo Valdés Carmona.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) comunicó oficialmente este miércoles que, tras un recuento de votos, el organismo electoral confirmó la reelección de Donoso. “Desde donde seguirá trabajando por un Chile mejor para todos”, señaló el partido a través de Instagram.

No obstante, el Tribunal Calificador de Elecciones emitió este viernes un veredicto que estableció a los diputados definitivos que representarán al distrito 17, entre ellos, al representante del PDG, Guillermo Valdés Carmona :

Roberto Celedón Fernández (Frente Amplio): 44.677 votos

Priscilla Castillo Gerli (Partido Demócrata Cristiano) 47.964 votos.

Javier Muñoz Riquelme (Partido Demócrata Cristiano) 34.935 votos.

Guillermo Victoriano Valdés Carmona (Partido de la Gente) 12.500 votos.

Jorge Guzmán Zepeda (Evolución Política) 37.180 votos.

Benjamín Moreno Bascur (Partido Republicano) 34.451 votos.

Germán Verdugo Soto (Partido Nacional Libertario) 21.484 votos.

El presidente nacional del PDG, Rodrigo Vattuone, agradeció “a los ministros de este honorable tribunal, que como ustedes escucharon, en un fallo contundente (…) emitió un fallo contundente que da por ganador a nuestro candidato electo Guillermo Valdés”.

El dirigente también expresó su apoyo a Valdés, a quien calificó como “un gladiador valiente”, y mencionó la presencia de la candidata electa del partido, Tamara Ramírez.

Además, se refirió a la futura bancada de su colectivo: “Estamos felices (…) una bancada parlamentaria de 14 diputados, siete mujeres, siete hombres que defenderán los intereses de todos los chilenos”.