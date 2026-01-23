Diario y Radio Universidad Chile

Una noche con Julieta Laso, la chica de las canciones tristes

  • 23-01-2026
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Yo soy la chica de las canciones tristes“, afirmó Julieta Laso con una sonrisa juguetona en el rostro. Esa frase, catalizadora de la complicidad del público que observaba atento cada uno de sus movimientos sobre el escenario, resulta clave a la hora de citar lo que pasó durante la noche del 22 de enero en la Sala Master de Radio Universidad de Chile.

Y es que lejos de ser un mero ejercicio de autoflagelación, la melancolía del repertorio popular latinoamericano suele transformarse en un motor de encuentro y goce colectivo. Así ocurrió, por ejemplo, el pasado 20 de diciembre en el show de Macha y El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional. Y así fue en la más reciente visita de la argentina a nuestro país.

No me arrepiento de nada” fue la canción que abrazó la entrada de Laso. Acompañada de las percusiones de Cristian Duarte y la guitarra acústica de Leando Angeli, la argentina se abrió paso entre los aplausos de los asistentes con un temple cálido que incluso escondía un poco de timidez.

Julieta Laso cantanto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile.

La artista argentina Julieta Laso durante su presentación en Sala Master de Radio U. de Chile. Foto: Catalina Araya Rojas.

Sin embargo, bastó que entonara los primeros versos del clásico inmortalizado por Edith Piaf para que cualquier atisbo de pudor se esfumara entre el desgarro y la potencia de una voz que solo se necesita a sí misma para brillar.

Así, sucedieron tangos anónimos y otros clásicos; boleros y baladas como un cover sentido de “La quiero a morir” con el piano del maestro Camilo Salinas; y algunos inéditos que formarán parte de su próximo disco. Entre ellos, “Corazón y hueso” y “La individualidad“; este último, un tema de la autoría de Aldo “Macha” Asenjo —una de las amistades más significativas de la argentina en este lado de la cordillera— que todavía no pasa por el estudio de grabación.

Julieta Laso cantanto en la Sala Master de Radio Universidad de Chile.

La artista argentina Julieta Laso durante su presentación en Sala Master de Radio U. de Chile. Foto: Catalina Araya Rojas.

Tocorí Berrú fue otro de los músicos amigos que se sumaron a Laso durante su presentación en la Sala Master, mismo escenario que la recibió por primera vez en enero del 2025 para el lanzamiento del disco “Pata de perra”.

“Me hice puré”, “Que me quemen tus ojos”, “Este cuore” y “Guitarra dímelo tú” fueron las canciones que cerraron la velada, cuya energía estuvo condensada en las palabras que la misma Julieta articuló al principio del show: “Espero que las canciones nos recuerden que somos una gran isla de músicas hermosas y un gran continente. Ojalá fuéramos un solo país. Y ojalá que las canciones nos den fuerza, porque parece que vamos a necesitarla…“.

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El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor y no refleja necesariamente la posición de Diario y Radio Universidad de Chile.

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