AES Andes cancela megaproyecto de Hidrógeno Verde para priorizar almacenamiento y renovables

En un giro estratégico para sus operaciones en Chile, la generadora AES Andes anunció su decisión de desistir del megaproyecto INNA, una ambiciosa iniciativa que buscaba posicionarse en la producción de hidrógeno y amoníaco verde. El proyecto había captado la atención de la industria y la comunidad científica por su escala, pero la firma optó por priorizar otros pilares de su transición energética que presentan una viabilidad más inmediata.

A través de un comunicado oficial, la empresa explicó que esta determinación responde a la necesidad de concentrar sus esfuerzos en la construcción de su cartera de proyectos renovables y sistemas de almacenamiento de energía (BESS), siguiendo los lineamientos globales de su matriz en Estados Unidos. No obstante, la compañía aclaró que este paso no pone en duda el valor ni el potencial de la industria del hidrógeno verde para el desarrollo futuro del país.

El nuevo foco: Baterías y parques solares

Con la cancelación de INNA, AES Andes redirigirá su capital hacia proyectos que ya se encuentran en etapas avanzadas de ejecución, fortaleciendo un parque energético que ya es 70% renovable. La hoja de ruta de la compañía para el corto y mediano plazo contempla hitos clave, comenzando por la entrada en operación comercial de los parques Andes Solar III y Bolero BESS durante la primera parte de este 2026.

En paralelo, la firma mantiene a paso firme los trabajos de construcción en los proyectos Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS. Todas estas iniciativas forman parte de una meta ambiciosa hacia el año 2027, fecha en la que AES Andes proyecta completar un crecimiento renovable total superior a los 4.500 MW. Este despliegue representa una inversión acumulada de más de cuatro mil millones de dólares desde el lanzamiento de su estrategia Greentegra, consolidando su posición en el mercado de la energía limpia y el almacenamiento masivo.

Perspectivas del mercado y descarbonización

El desistimiento del proyecto INNA refleja los desafíos actuales de la industria del hidrógeno verde, que requiere de grandes certezas de mercado y una infraestructura robusta para su escalabilidad. La compañía aseguró que continuará evaluando nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que se alineen con la creación de valor a largo plazo y las condiciones económicas vigentes.

Finalmente, la generadora reafirmó su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración con las autoridades sectoriales y las comunidades para impulsar la descarbonización de la matriz energética chilena. El foco, por ahora, se mantendrá en expandir la capacidad de respuesta del sistema eléctrico mediante la integración de baterías y generación fotovoltaica de gran escala.